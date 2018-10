Techi se queda sin novio en directo Techi durante su conversación con su ex, Alejandro, en el confesionario. / Telecinco Alejandro le dijo a la concursante de 'Gran HermanoVip' que no quiere a su lado a gente como ella EL NORTE Miércoles, 3 octubre 2018, 11:34

La relación de Techi con su novio tenía las horas contadas, desde el momento en el que empezó a 'moverse' por la casa de 'Gran Hermano Vip'. Nada más empezar el concurso, ya tuvo un acercamiento con Tony Spina que aunque no fue más allá, sirvió para que ésta dejase a su chico desde la casa. A pesar de ello, Techi seguí acordándose de él y preguntándose si le estaría esperando o, por contra, la iba a perdonar.

Pero el detonante definitivo de su ruptura fue la entrada en la casa de Omar Montes. En menos de 24 horas y después de que el rapero hubiera roto su relación con Chabelita en directo, ya estaban haciendo 'edredoning'. A pesar de los múltiples encuentros con Omar, ella se seguía acordando de su novio.

«¿Tú eres un 'rayao' a que sí? Yo mazo... Me rayaste con lo que me dijiste, te lo juro, lo del chico este, que no había salido mucho de un chico. ¿Y no salgo yo hablando de un chico?», le decía al de Pan Bendito. «le pregunté por una persona y estoy más preocupada por eso que por otra cosa y tendré que pedir perdón desde mi punto de vista, pero yo no me tengo que justificar ante nadie. Con él, habíamos formado algo que hacía muchísimos años que no sentía por nadie. Es más, tenía pensado... casarme», comentaba Techi que no paraba de contradecirse. «Por lo que veo, te gusta mucho; pero, por lo que haces, no parece que te importe mucho. Como él vea el programa, ya te puedes olvidar de él, ¿eh?», le dijo Omar, que añadió: «Joe, es que eres una rompecorazones en toda regla, ¿eh?».

Cuando estaba a punto de comenzar el tercer programa de 'GH: Límite 48 horas', Jorge Javier Vázquez saludó al novio y del mismo modo que lo hizo Lara Álvarez un día antes en 'GH Última Hora', anunció que iba a entrar telefónicamente para hablar con Teresa Cabrera. «Ya no me considero novio de Techi desde hace tiempo», comentó Alejandro al presentador. A continuación El Súper envió a Techi al confesionario donde habló con su exnovio «Techi... Hola, soy Álex. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues nada... Quería llamarte para decirte que, más o menos, desde el primer día que entraste a la casa no me gustó nada cómo actuaste. Me parece que me has hecho un montón de faltas de respeto, que no cumpliste tu palabra como dijiste que ibas a cumplirla y nada, que para mí, más o menos desde el segundo día, no estamos juntos», expuso el joven, ante el silencio de Techi que parecía esperar lo que estaba sucediendo.

«He hecho la llamada para decírtelo porque veía que hablabas de mí y nada, ya que me has faltado el respeto, lo único que te tengo que decir es que no hables ni de mí, ni de gente que tiene que ver conmigo, ¿entiendes?», añadió Alejandro, mientras Techi le contestaba: «Mmm... Vale, pues no sé. Es que estoy en shock ahora mismo» y el exnovio le replicó que «más en shock me he quedado yo viendo las cosas que haces» y Techi añadió: «Bueno, yo te respeto tu decisión, lógicamente y no sé, es que no sé... Es verdad que quería que me llamases o verte y tal, pero es que no sé qué decirte, Alejandro».

«No, yo lo que siento que has hecho conmigo es utilizarme a tu antojo y, cuando no te he interesado te has ido con Tony; cuando Tony ha pasado de ti, otra vez me has vuelto a querer. Luego con Omar», narraba Alejandro, mientras Techi le aseguraba que con Tony no había pasado nada. «Ya no es que hagas o no hagas, son las faltas de respeto, ¿entiendes? Luego con Omar, perfecto. No sé, por tu parte siento que está todo hecho. Entonces, lo que te voy a decir es que no me interesas nada en mi vida, gente como tú no quiero, sinceramente».

La expareja de Techi seguía dándole 'un repaso' a la concursante: «Yo he tenido palabra, he visto que tú no y nada, eso, que tú sigas tu camino, tu concurso... que seas muy feliz y, lo que te he dicho, lo único que te pido es que no hables ni de mí, ni de nadie que tenga que ver conmigo, ¿vale? Como hiciste con mi ex el otro día».

Tras concluir la conversación, Jorge Javier Vázquez le preguntó si entendía la reacción de su ex: «por supuesto, totalmente. Y claro que me la esperaba, pero... también, yo le conocí con pareja y le puso los cuernos conmigo. O sea que... no sé. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos somos tan malos», respondió Techi.

Más tarde Techi, sin salir del confesionario, se dio cuenta de lo que había hecho y exclamó, entre lágrimas: «¡Es que soy gilipollas, te lo juro!Porque encima yo soy de las personas... Soy muy desconfiada también y me vine aquí, además, él me decía también que: 'Vas a pensar mal, vas a acabar haciendo algo'. Yo tampoco... Es que sí, es que no sé, no sé explicarte. Soy muy mal pensada por cosas que me han pasado con otras parejas... No es que yo sea una santa, pero... que si lo he utilizado. Yo no lo he utilizado para nada, he estado todos los días con él, me he dedicado a él. Aquí las cosas... tienes que subirte en los zapatos de la persona para saber cómo se viven aquí las cosas. No se explicarte, pero es como que se viven infinitamente más».