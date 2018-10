Techi asegura que Chabelita tuvo algo con Asraf Techi en el confesionario de 'GH Vip6'. / Telecinco La hija de Isabel Pantoja le enviaba un mensaje a su ex amiga, en el Debate de 'G H Vip': «¡La voy a reventar! Le tengo unas ganas...» EL NORTE Lunes, 1 octubre 2018, 11:01

La realidad está superando la ficción en esta nueva edición de 'Gran Hermano Vip'. Techi, gran amiga de Chabelita, no ha tardado en protagonizar dos 'edredonings' con Omar Santos, el que fuera novio de Isabel Pantoja hasta hace unas horas.

La joven, ante los numerosas críticas que ha recibido por sus compañeros de concurso por su actitud, ha decidido morir matando y ha apuntado que ella no ha sido la única, de ese triángulo amoroso, que ha mantenido relaciones íntimas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Estas acusaciones las pudo seguir Chabelita durante el tercer debate de 'GH Vip6'.

«¿Te lo digo entre tu yo?», le comentó Techi a Aurah Ruiz, después de su encuentro con Omar. «(Isa) Ah, ah... con quien ya sabes», dijo Techi, a la vez que hacía un gesto con la boca, como simulando una felación. «No me entero», le contestó le comentó la extronista de 'MYHYV'. «I... (Isa) con A... (Asraf). O sea que ni todos son tan buenos, ni todos somos tan malos».

«Ya, pero es que... Es diferente. Isa era tu amiga. Él no le debe respeto, él podía hacer lo que quisiera. La que queda mal eres tú y a ti, ¿de verdad ese hombre te gusta? No. Estás aquí, te ha dado un poco de cariño...», le comenta la ex del futbolista Jesé Rodríguez. «Pero es que, encima, Isa se fue de aquí diciéndome que lo quería, pero...», apuntó Techi , señalando la cama con la cabeza y confirmando la confesión de una relación de la que fue su amiga y que ésta solamente ha negado.

«Hombre, es que le da tres mil patadas Asraf a este pibe. Es más guapo, muchísimo», señaló Aurah, antes de que Techi culpara de nuevo a Chabelita de lo ocurrido.

En ese momento y en el plató Barneda le preguntó a Chabelita: «hubo o no hubo 'edredoning» y ésta respondió: «Yo ya lo dije, lo juré por mi hijo que no había pasado nada... Yo me metí debajo del edredón con ella al día siguiente porque es el tercer día que pasa lo de Asraf y el jueves, aparte de hacer el confe diciendo que estoy sintiendo cosas por Asraf, que se lo digo a Techi, porque eso es verdad, yo le digo que quiero a Omar, pero que estoy sintiendo como atracción por Asraf» y añadió «Seguramente, si hubiese seguido más tiempo, hubiese pedido hablar con él y... ¡Me arrepiento de no haberlo hecho!» y concluía diciendo: «Hablábamos y estaba muy cerca. También es verdad que, si yo hubiese querido, si hubiese avanzado un poco más, hubieran pasado cosas, pero él me respetó en todo momento. Me estaba haciendo un masaje, para nada pasó nada. De verdad, lo juro».

Minutos después Techi acudía al confesionario para decir con firmeza: «Me he liado con Omar. Sé que ya no está con Isa. Sé que Isa y yo hemos forjado una amistad en 15 días» y añadía: «Ha surgido. Le dejé que se metiera en mi cama. No me tengo que justificar ante nadie. Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuese una amiga mía de toda la vida, no lo hubiese hecho, pero me he dejado llevar, no están juntos, esto significa que voy a hacer lo que me da la gana».

Tras dar sus explicaciones, Sandra Barneda preguntó a Chabelita si le va a dar esa oportunidad: «Es una sinvergüenza y la voy a esperar aquí y le voy a dar la vida mártir como dice Omar. ¡La voy a reventar! Le tengo unas ganas... ¡Le tengo más ganas a ella que a él!».

Isa Pantoja también expresó qué había sido Omar para ella: «Para mí ha sido alguien importante, hemos pasado un mes y medio... pero también te digo que ha sido una traición... porque mira que hay chicas en la casa y va a por Techi... Le he justificado todo, han salido temas fuertes, temas de papeles, de infidelidades, de todo... Le he justificado todo, pero esto no se lo voy a perdonar en la vida. De hecho, pongo una foto hoy y me escriben los amigos 'a ver si volvéis'. ¿Yo con ese? Ni en su otra vida, ni en sus sueños... ¡Nada! ¡Ni agua!».