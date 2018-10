Techi anuncia su ruptura de Omar Montes Techi en la casa de 'Gran Hermano Vip'. / Telecinco La concursante de 'GH VIP' ha reflexionado sobre su relación con el cantante en su blog EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 13:55

Techi, concursante de 'GH VIP', parece estar bastante desorientada respecto a su relación con Omar Montes. Primero se ha dirigido al rapero a través de su blog en un tono cariñoso y conciliador.

«Quería agradecerte los quince días de convivencia tan cómoda que me has hecho pasar aquí. Eres una gran persona. Solo tengo buenas palabras hacia ti- Ha sido la primera noche sin ti y te he echado mucho de menos. El día se hace más largo. Cuídate mucho y que sepas que sigo con el mismo pensamiento en todo momento y ya sabes cuál es».

Horas después, tras reflexionar con Aurah y Suso, llegó a la conclusión de que ella llegó muy enamorada de su expareja y que no entendía por qué había tenido ese comportamiento con su pareja, cuando su corazón ya estaba ocupado. A continuación, Techi anunciaba a sus compañeros que volvía a estar soltera. Su relación con Omar había terminado.

Hay quien interpreta que esta decisión se fundamenta en el miedo por reencontrarse con Chabelita Pantoja a su salida del reality, según recoge el portal 'Bekia'.

«Me han pasado tantas cosas o más bien las he liado yo solita. Hay cosas de las que me arrepiento, y de corazón. Esta semana, porfi, apartad un poco esa cruz que muchos me han hecho y pensad que cosas aporto y valorad si merece la pena que yo esté aquí», comentaba a la audiencia a través de su blog. Una declaración que bien podría ser su último intento para salvarse de su eliminación.