Tatiana Schlossberg. Instagram

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, revela que le queda un año de vida

La joven de 35 años cuenta que sufre un cáncer terminal, todo ello después del duro diagnóstico de su médico

El Norte

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:49

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, ha revelado que tiene un cáncer terminal y que solo le queda un año de vida. A sus 35 años le han diagnosticado una leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco común conocida como Inversión 3, una anomalía genética presente en menos del 2 % de los casos.

La periodista cuenta que recibió la noticia después de dar a luz a su hija mayor en mayo de 2024. Además, Schlossberg ha relatado como fue el proceso con varias rondas de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea y la participación en dos ensayos clínicos. Y no solo eso, ya que le diagnosticaron una forma del virus de Epstein-Barr, afectando a sus riñones, por lo que tuvo que aprender a caminar de nuevo.

También hablo sobre lo que le dijo su médico: «Durante el último ensayo clínico, me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, tal vez».

Vida personal

Tatiana Schlossberg junto a su marido, George Moran, tiene un hijo de 3 años y una hija de 1. Sobre ello ha reconocido que sus hermanos le han ayudado a criar a sus hijos en un momento tan duro.

También explico que pasó miedo cuando el Gobierno de Donald Trump retiro la financiación federal a la Universidad de Columbia. «De repente, el sistema de salud en el que confiaba se sintió tenso, inestable». Pese a ello, finalmente se consiguió que se costearan sus gastos.

De esta manera, la tragedia de Schlossberg se suma al asesinato de John F. Kennedy en 1963 y el asesinato de su tío abuelo, el exsecretario de Justicia Robert F. Kennedy, en 1968.

