Tana Rivera ya tiene plan para el verano Fran Rivera junto a su hija Cayetana Rivera. / Instagram Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo le han enviado a realizar labores de voluntariado en Ghana EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 19:18

Cayetana Rivera ya tiene un plan para el verano después de haber suspendido por segunda vez las pruebas de Selectividad. Parece que la hija de Fran Rivera y Eugenía Martínez de Irujo ha decidido poner tierra de por medio. Según recoge Vanitatis, sus padres le han enviado a realizar labores de voluntariado en Ghana, donde se ha ido con unas amigas y donde permanecerá 25 días colaborando con la asociación española 'Yes We Help'. Las jóvenes deberán apoyar a profesores y médicos de la zona. Además, durante los tres últimos días de su estancia en el país africano tendrán tiempo libre para conocerlo. Para que haga esta actividad sus padres han tenido que pagar 1.500 euros.

Tras conocerse la noticia de su segundo suspenso, Fran Rivera quiso aprovechar su participación en el programa 'Espejo público' para pedir respeto a los medios: «Cayetana no ha hecho nada en su vida para que los medios os tengáis que preocupar de si aprueba o no aprueba. Cayetana tiene derecho a decidir si quiere ser actor, cantante, periodista o abogada. Solo pido que se le dé tiempo. Ella quiere estudiar, ¿qué es mala estudiante? Eso ya es otra historia, pero que la dejen».