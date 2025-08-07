Tamara sobre Gloria Camila: «La cucaracha es ella porque es inhumana» La hermana de Michu sigue defendido su relación con José Fernando, a la vez que desmiente rumores sobre su entorno familiar

El Norte Jueves, 7 de agosto 2025, 11:18

Tamara ha dado más que cumplida respuesta a las palabras de Gloria Camila en una fiesta privada. La hermana de Michu ha utilizado el programa de 'Vamos a ver' para contestar con contundencia: «La cucaracha es ella porque es inhumana y las cosas cambiarían si fuese otra clase de persona. Cucarachas las que traía ella desde que entró en España», declaró.

Tamara, a pesar de estas explosivas declaraciones, no quiere generar más polémica, pero que no tolerará ataques ni comentarios despectivos hacia su familia: «No tiene ni un detalle de educación», dijo. También ha señalado que Kiko Rivera se ha preocupado por el estado emocional de José Fernando: «Kiko se hace un poco cargo de José Fernando porque está mal. Mi hermana creo que me contó algo de que tuvieron una pelea», añadió.

En medio del revuelo, han circulado informaciones que aseguran que Tamara y su familia viven en un edificio en condiciones precarias, e incluso que se habrían producido tiroteos. Ella lo niega rotundamente: «Es una empresa que fue la que construyó esto y ya no arregla nada. Allí no hay boquetes de tiroteos», explica. Según Tamara, lo único que hay son pintadas realizadas por «un par de personas conflictivas», pero no se trata de un entorno violento.

José Fernando, en el centro de la polémica

Otra de las cuestiones que ha querido aclarar Tamara tiene que ver con su supuesta cercanía a José Fernando, hermano de Gloria Camila. Algunas voces aseguran que Tamara habría intentado acercarse sentimentalmente a él: «Que hablen de mí todo lo que quieran y más, porque no. Le tengo un poco de sensibilidad como humano». Además, dejó claro que él no es su tipo, y que siempre ha respetado las relaciones de su hermana: «Encima ha sido pareja de mi hermana».