Tamara Press desvela cómo fue su mala experiencia con Omar Montes

El cantante Omar Montes atribuyó públicamente a una marca china el diseño que lució en los Latin Grammy celebrados en España, a pesar de ser una creación exclusiva y artesanal de Tamara Press. Este malentendido y la falta de reconocimiento han llevado a la diseñadora a compartir los detalles de su incómoda experiencia, que va más allá del dinero y pone en el centro el valor y respeto por el trabajo creativo.

Tamara ha explicado todos los motivos de su disgusto tras colaborar con Omar: «No, claro, era una cesión. O sea, esto es un trabajo que normalmente hacemos con muchos artistas, se cede porque nos apetece trabajar, porque nos apetece el proyecto, porque en este caso era los Grammy Latino, primera vez en España, y a mí como diseñadora española, igual que estoy en Estados Unidos y se me hace la ola, pues quería que en mi país también se me lo hiciera. Entonces, así fue».

Asegura, además, que el artista no ha hablado directamente con ella tras la polémica: «No, lo único es el mensaje que habéis visto todos en redes ayer, que simplemente decía: 'Ponte en contacto conmigo' y tal. Yo me puse en contacto con él. En plan de 'amor, esto no ha sido así, tú has estado en mi taller y yo no sé si has pagado algo o no, pero a mí no, porque yo no pedí ese dinero'. O sea, el caso es que yo nunca he reclamado el dinero, yo he reclamado que se dijo que el traje era de un lugar que no era yo, simplemente. A mí el dinero se sabía que ese traje no se iba a cobrar, y se hace sabiendo que no se va a cobrar, no hay problema con eso».

La diseñadora también señala que este tipo de situaciones no es una excepción y que en ocasiones el trato y el olvido del crédito hacia el creador resultan especialmente frustrantes. Sobre una chaqueta prestada a Melody, que todavía no ha sido devuelta, comenta: «No, pero yo creo que Melody ni lo sabe, o sea, Melody, yo hablé con la estilista, la estilista pidió una chaqueta, la chaqueta se le dio y esa chaqueta todavía no ha vuelto, pero imagino que ni ella sabe que tiene esa chaqueta».

