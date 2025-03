Tamara pone fin a su matrimonio tras 21 años y cuatro hijos

El Norte Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:39 Comenta Compartir

Tamara no pasa por su mejor momento, tal y como se puede leer en la revista 'Semana' de este miércoles, 26 de marzo, en la que se desvela que la cantante se separa de su marido, Daniel Roque, después de 21 años de relación y con cuatro hijos en común. «A veces el amor no es suficiente», ha asegurado la intérprete de canciones como 'Celos' o 'si estas paredes pudieran hablar'. «He sido yo la que he tomado la decisión, aunque después de 21 años y llevándonos tan bien no es plato de buen gusto», ha añadido.

Al parecer, fue a finales de 2023 cuando la artista comenzó a plantearse una vida sin el padre de sus hijos. «En mayo de 2024 ya me siento con él y le digo lo que me está sucediendo: 'no te amo como yo debería como pareja, no quiero que esto se convierta en una relación de monotonía y costumbre, sin pasión y deseo como teníamos'. Sentía que no había la conexión que debe de haber entre un hombre y una mujer cuando son pareja», ha explicado.

La pareja se casó en 2005, en Sevilla, después de dos años de relación. La sevillana, que tenía entonces 21 años, lució un precioso diseño de Hannibal Laguna. En este tiempo, Tamara ha visto cumplido uno de sus mayores sueños: formar una gran familia. La intérprete ha querido matizar que no existen terceras personas y que, aunque a día de hoy siguen compartiendo casa en Sevilla, «cuando el 24 de mayo pase la comunión del pequeño se mudará», en relación a su cuarto hijo, Héctor (9). El adolescente nació en agosto de 2015 y es el último de una gran familia, junto a sus hermanos mayores Daniela (18), Leandro (16) y Valentina (12).

«Es una noticia que estoy dando ahora, una vez consensuado con Daniel, mi pareja, bueno expareja, porque es una separación que llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo cuento de una forma serena y tranquila, porque ya hemos tenido nuestro tiempo», ha afirmado en una entrevista concedida a la revista 'Semana'. Y a pesar de la dureza de la situación, Tamara ha reconocido que «estoy renaciendo en mi vida personal y profesional. He pasado página y estoy escribiendo otra nueva historia. Soy independiente, una mujer empoderada, fuerte, que vive intensamente y disfrutar el día a día, nunca he necesitado a nadie. Ahora estoy feliz, con una gran paz interior, sabiendo lo que quiero y no tengo miedo a nada».

