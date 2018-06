Tamara Gorro critica a Irene Montero por sus comentarios sobre la gestación subrogada Tamara Gorro. / Instagram La presentadora rechazó mantener un cara a cara con la política de Podemos en 'Chester', el programa de Risto Mejide EL NORTE Miércoles, 20 junio 2018, 12:48

Tamara Gorro no suele esconderse a la hora de expresar sus opiniones. Para ello tienen en las redes sociales a su gran aliado. En esta ocasión, la periodista ha criticado las palabras sobre las gestación subrogada de Irene Montero en el programa 'Chester', presentado por Risto Mejide.

Gorro publicaba un vídeo en su Instagram Stories en el que empezaba diciendo «Yo seré pesada pero ellos no paran de hablar del tema» y continuaba «Irene, sé que vas a ver los stories porque eres como todo el mundo: humano, cotilla», bromeaba Gorro, antes de entrar directamente en materia, «yo te voy a decir lo que pienso, la percepción que me ha dado es que apoyas la gestación subrogada, pero por tu partido político no lo dices claramente».

Gorro reconoció que fue invitada por el programa para mantener un cara a cara con Montero, pero que lo rechazó. En su lugar acudió otra mujer, Sonia. «Me enteré gracias a ella, yo no lo sabía, que después de pasar una enfermedad, un cáncer, no tienes opción de adoptar. ¿A ti te da igual? Qué bien, Irene, que empatía tienes», lamentó.

En lo que hizo hincapie Gorro fue en el uso del término «los compradores» por parte de Montero para referirse a los padres que recurren a la gestación subrogada, como fue el caso de Gorro y Ezequiel Garay. «¿Pero de qué vais? Que estáis fomentando odio, dejad de ser así», insistió Gorro, «que os dejéis de gilipolleces, que os centréis en las cosas importantes que hay en España, que por desgracia son bastantes. Por favor, prioridad».

Tamara Gorro no solo habló de la gestación subrogada, también aprovechó el momento para darle la enhorabuena por su próxima maternidad, aunque añadió que «es una alegría pero una pena para otras tantísimas mujeres que no pueden y que por tu pensamiento no podrán, pero tú has tenido suerte y te felicito de corazón».