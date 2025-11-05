El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tamara Falcó. Europa Press

A Tamara Falcó le «ha encantado» como expone su madre su relación de amor con su padre

El Norte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:44

Tamara Falcó reaparecía este martes en los Cines de Callao para celebrar el 100 aniversario de la denominación de origen Rioja junto a Íñigo Onieva tras disfrutar el pasado fin de semana de un viaje exprés a Nueva York con motivo de los retos deportivos del empresario.

La Marquesa de Griñón ha reaparecido este martes, 4 de noviembre, en los Cines de Callao para celebrar el 100 aniversario de la denominación de origen Rioja junto a Íñigo Onieva. Allí sorprendió a la prensa atendiendo a los reporteros junto a su marido y desvelando sus planes de futuro: «Pues ojalá podamos ampliar la familia. Pero bueno, ya hemos quedado en que ya somos familia nosotros», confesaban.

Además, Tamara quiso pronunciarse en solitario sobre las memorias de su madre y sobre la forma en la que cuenta la relación con su padre, Carlos Falcó. La colaboradora de televisión aseguró que «me ha encantado» la manera en la que su madre expone su relación de amor con el Marqués de Griñón y dejó claro que «yo no puedo juzgar a nadie, pero que al final es verdad que lo que cuenta mi madre es que se enamora locamente de otro señor».

En cuanto a las críticas que está recibiendo su madre, desveló que «tampoco se con detalle si ha habido, pero por ahora la noté muy tranquila» y explicó que la Socialité «ha sacado este libro estando muy segura y repasando, no una, sino cien mil veces».

Por último, entiende que «mi madre todo lo que ha hecho con mucha cabeza y creo que también se habían dicho muchas cosas sobre ella y al final tenía su historia y yo creo que al final era una forma de probarlo porque si no solamente se quedaba en opinión contra opinión y se ha demostrado que mi madre sí que decía la verdad», aseguró.

