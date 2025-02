Susana Bicho, señalada como posible 'topo' de Anabel Pantoja

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 13:20 Comenta Compartir

Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, no ha querido perderse el desfile de Claro Couture, diseñador de su traje de novia, en la jornada inaugural de la MBFW Madrid en el recinto ferial de IFEMA. En los últimos días se ha especulado con que Anabel Pantoja podría tener un 'topo' que filtra sus movimientos a la prensa y se ha señalado a algunos de sus mejores amigos, como la propia Susana, Amor Romeira, Raquel Bollo, o el peluquero Antonio Abad.

Al margen de estas informaciones, sobre las que ha preferido no pronunciarse, la creadora de contenido se ha mostrado «súper sincera« cuando le hemos preguntado cómo está la sobrina de Isabel Pantoja: «Me ha pasado muchas veces, siempre quiero contestar y ser como muy mona y muy educada. Y es que yo luego no duermo, porque me pongo a repasarme palabra por palabra todo lo que he dicho. Tengo mucho miedo que se malinterprete algo. Entonces lo paso fatal y paso toda la noche sin dormir porque me pongo a darle vueltas a la cabeza a ver si he dicho algo que se me haya malinterpretado», ha explicado, revelando la difícil posición en la que está para no 'fallar' a Anabel y no hablar más de la cuenta con la prensa sobre su amiga.

«Es una situación muy complicada, pues evidentemente no está en su mejor momento», ha reconocido, confesando que prefiere no decir «nada» más porque «luego lo paso fatal». «Aparte es que como quiero mucho a mi amiga y la respeto mucho, y ella ha tomado la decisión de no decir nada, pues yo, evidentemente, tengo que seguir sus pasos y hacer lo que ella quiere», ha zanjado demostrando su lealtad a la prima de Kiko Rivera. Sin embargo, sí ha confirmado que aunque no están siendo momentos fáciles para Anabel, tiene claro que sí estará a su lado en su boda con Guille: «Hombre, por supuesto que la mato, vamos, tiene que estar, yo te lo digo. Sí, sí, sí, cien por cien».