'Supervivientes All Stars 2' ya cuenta con 7 concursantes oficiales

Telecinco sigue con su «goteo» de participantes para la segunda edición de Supervivientes All Stars. Por el momento, ya son siete concursantes en la lista oficial y el último nombre en sumarse es el de Kike Calleja, que la cadena anunció la tarde de este domingo aprovechando la emisión de su programa Fiesta, en el que él colabora.

El reportero, periodista y colaborador televisivo participó en la penúltima edición del formato, 'Supervivientes 2024', donde fue el tercer expulsado entre acusaciones por ejemplo de Ángel Cristo de haber participado sólo por apoyar a Carmen Borrego, dada su vinculación al «clan Campos» y su amistad con Terelu. Volverá a coincidir en Honduras con Rubén Torres, cuyo nombre adelantó verTele aunque todavía no ha sido oficializado.

Calleja satisfecho con su participación: «Estoy feliz de poder volver a vivir esta aventura, de volver a Honduras y sobre todo de poder intentar de nuevo cumplir retos que no pude lograr». A nivel personal, además de esa amistad con Terelu Campos, Kike Calleja está casado desde 2022 con Raquel Abad, concursante de Gran Hermano 7, y su boda se convirtió en una reunión de rostros de Mediaset.

✨ Kike Calleja, séptimo concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/ZhSK2x3IYH — Mediaset España (@mediasetcom) August 24, 2025

Con él, la lista oficial de concursantes de Supervivientes All Stars 2 ya tiene siete nombres: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba y Kike Calleja-

Si siguen cumpliéndose los participantes adelantados y desvelados por distintos medios, quedarían por anunciarse Miri Pérez Cabrero (Supervivientes 2024), Noel Bayarri (Supervivientes 2015), Fani Carbajo (Supervivientes 2020), Alejandro Albalá (Supervivientes 2021), Tony Spina (Supervivientes 2014) y Adara Molinero (Supervivientes 2023).

