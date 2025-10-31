El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presentador Laura Madrueño, en el centro, con los dos finalistas Jessica Bueno y Rubén Torres. Telecinco

'Supervivientes All Stars 2025' ya tiene ganador

Rubén Torres y Jessica Bueno mantuvieron un reñido duelo en la final que se decantó de un lado por muy pocos votos

El Norte

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:24

Comenta

La final de 'Supervivientes All Stars 2025' ha estado protagonizado por la emoción debido al reñidísimo duelo entre los finalistas: Jessica Bueno, Rubén Torres, Miri Pérez y Tony Spina. La primera eliminación era entre Rubén Torres, Jessica Bueno y Tony Spina y fue Tony el que se quedó a las puertas de la final.

Tras esto empezaron las pruebas para conseguir librarse la mayor parte de las veces del voto del público y Jessica Bueno fue la primera en caer. Después fue Miri la que no logró vencer a Torres y este pasó directamente a la votación final, quedando Miri y Jessica en la cuerda floja. Todos tuvieron la oportunidad de encontrarse con sus familiares, que habían viajado hasta Honduras para estar presentes en la gran final.

Miri Pérez y Jessica Bueno se pusieron en manos de la audiencia y fue Jessica Bueno la que logró alzarse con la victoria por delante de su compañera, convirtiéndose así en finalista contra Torres que quedó segundo en su edición y ese miedo de quedar segundo sobrevolaba, pero es cierto que en esta ocasión aseguraba estar muy feliz de dónde había llegado y lo que había conseguido. Los porcentajes estuvieron iguales en todo momento, habiendo incluso un 50-50 en una ocasión pero, finalmente, hubo sorpaso y la balanza se inclinó por muy pocos votos hacia Rubén Torres, quien se convirtió en ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'.

