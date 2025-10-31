'Supervivientes All Stars 2025' ya tiene ganador Rubén Torres y Jessica Bueno mantuvieron un reñido duelo en la final que se decantó de un lado por muy pocos votos

La final de 'Supervivientes All Stars 2025' ha estado protagonizado por la emoción debido al reñidísimo duelo entre los finalistas: Jessica Bueno, Rubén Torres, Miri Pérez y Tony Spina. La primera eliminación era entre Rubén Torres, Jessica Bueno y Tony Spina y fue Tony el que se quedó a las puertas de la final.

Tras esto empezaron las pruebas para conseguir librarse la mayor parte de las veces del voto del público y Jessica Bueno fue la primera en caer. Después fue Miri la que no logró vencer a Torres y este pasó directamente a la votación final, quedando Miri y Jessica en la cuerda floja. Todos tuvieron la oportunidad de encontrarse con sus familiares, que habían viajado hasta Honduras para estar presentes en la gran final.

Miri Pérez y Jessica Bueno se pusieron en manos de la audiencia y fue Jessica Bueno la que logró alzarse con la victoria por delante de su compañera, convirtiéndose así en finalista contra Torres que quedó segundo en su edición y ese miedo de quedar segundo sobrevolaba, pero es cierto que en esta ocasión aseguraba estar muy feliz de dónde había llegado y lo que había conseguido. Los porcentajes estuvieron iguales en todo momento, habiendo incluso un 50-50 en una ocasión pero, finalmente, hubo sorpaso y la balanza se inclinó por muy pocos votos hacia Rubén Torres, quien se convirtió en ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'.

Temas

Supervivientes