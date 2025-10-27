'Supervivientes All Stars 2025' ya tiene finalistas

El Norte Lunes, 27 de octubre 2025, 11:12 Comenta Compartir

La cuenta atrás de la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' ya ha empezado. El pasado jueves la audiencia se enteraba que la segunda edición del reality de las leyendas terminará dentro de 4 días (este jueves 30 de octubre) y de que Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina son finalistas tras la inesperada decisión de la influencer al hacerse con el último collar de líder, los concursantes desconocían esta información clave.

Durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda les ha comunicado tanto la fecha de la gran final, como el nombre de los tres primeros finalistas, y de los dos que se jugarán la expulsión este martes, quedándose uno de los cinco 'supervivientes' que todavía quedan en los Cayos Cochinos a las puertas de la final.

En primer lugar era Miri la que descubría que es finalista después de abrir su corazón en el Puente de las Emociones, sincerándose sobre su infancia feliz y el shock que supuso para ella descubrir con 8 años que sus padres se habían separado porque su padre es homosexual, o cómo vive y siente el amor. Al terminar, Sandra le comunicaba que es una de las finalistas del reality, una noticia que recibía con más felicidad que emoción: «El año pasado me preparé muchísimo y me quedé a las puertas, me hacía mucha ilusión volver, me he abierto en canal, ver que el esfuerzo, la constancia y la disciplina se premia...», ha expresado con una gran sonrisa.

A continuación era Tony el que, tras romperse por completo en su puente al hablar de la muerte de su padre, de lo enamorado que está de Marta Peñate, y de sus deseos de convertirse en padres a pesar de las pruebas y dificultades que les está poniendo la vida, se enteraba por la presentadora de que ya es finalista del 'All Stars'. Sorprendido y emocionado, el italiano no ha podido contener las lágrimas al agradecer el apoyo de sus seguidores: «Muchas gracias, de verdad, quiero estar aquí y llegar lo más lejos posible, gracias a vosotros que me lo habéis permitido, os quiero».

La ceremonia de salvación del barro revelaba cuál es el tercero de los finalistas entre los nominados del pasado jueves: Jessica Bueno, Rubén Torres y Adara Molinero. En primer lugar, Laura Madrueño cortaba la cuerda del bombero, y a continuación era la ex de Gianmarco Onestini o Rodri Fuertes la que se llenaba de barro mientras la presentadora apuntaba que «la segunda superviviente que continúa nominada y se enfrentará a Torres en la expulsión definitiva en esta recta final de 'Supervivientes All Stars' es... Adara Molinero».

Jessica, agradecida

«¡No me lo creo! ¡Gracias! Gracias a toda la gente que me está apoyando. Seguro que estáis haciendo un trabajazo fuera. A mis hijos, a mi madre, a mi padre... gracias a todo el mundo», exclamaba Jessica muy emocionada por su salvación, sin imaginar que ésta suponía su pase directo a la gran final del próximo jueves.

Un notición que Sandra le ha desvelado al decirle que «ahora tienes algo en común con Miri y con Tony«. «¿Finalistas?¿soy finalista?», ha preguntado, estallando eufórica antes de correr a abrazarse a sus compañeros mientras Adara y Torres, conscientes de que la última plaza para la final está entre ellos dos y se decidirá este martes, se han mirado resignados.