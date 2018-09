El sueño de Aramís Fuster: «Operarse el pubis» Aramís Fuster. / Telecinco La pitonisa está regalando momentazos a la audiencia de 'Gran Hermano VIP 6' EL NORTE Martes, 25 septiembre 2018, 16:41

Aramís Fuster tiene gran parte de culpa de que 'Gran Hermano VIP 6' tenga unos altos níveles de audiencia gracias a esos momentazos que nos está regalando. Además de hacer comentarios de lo más divertidos, la pitonisa está ejerciendo de psicóloga con muchos de sus compañeros, entre ellos Chabelita, a quien no para de dar consejos.

Ahora, Aramís ha vuelto a dar ese momento estrella contando a los cuatro vientos que hará al salir de la casa, si tiene dinero: «El pubis, si tengo dinero, me lo voy a operar». Una de sus compañeras, Mónica Hoyos, le preguntaba por qué y ella respondía: «Mi pubis está muy gordito. Lo quiero delgadito, aplastado, porque con los pantalones parece que vas pidiendo guerra».

Pero los comentarios de Aramís no se han quedado ahí. Ella ha continuado con sus historias paranormales y ha contado que vivió 'en sus propias carnes' la historia de 'la niña de la curva': «La historia de la niña de la curva yo la he vivido. En Navás, y hay una curva muy jodida. Antes de entrar en la curva, y no iba sola, paré a la niña de la curva y entró en nuestro coche». Sus compañeros alucinaban con lo que estaban oyendo.