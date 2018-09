Una subasta silenciosa

Algo que para la mayoría de la población es tan sencillo como abrir un grifo, llenar un vaso de agua y beber, para gran parte de los habitantes del mundo resulta imposible. Por esta razón, la Fundación Emilio Moro desde su creación, hace ahora diez años, ha promovido iniciativas destinadas a proporcionar el acceso de agua potable a las poblaciones de zonas con mayor necesidad. En la noche del jueves, la familia de Bodegas Emilio Moro celebró el décimo aniversario de esta fundación solidaria con una cena de gala en Madrid, en la que se dieron cita personajes como los toreros Cayetano Rivera y Miguel Ángel Perera, y Teresa Viejo, embajadora de Buena Voluntad de Unicef, quien dirigió el acto social.

José Moro, presidente de la bodega y de la fundación que lleva el nombre de su progenitor, fallecido hace algunos años, presentó los proyectos que llevarán a cabo en el próximo año de la mano de las ONG Mensajeros de la Paz y 'A mí no me digas que no se puede', lideradas, respectivamente, por el padre Ángel y el rapero Juan Manuel Montilla Macarrón, el Langui', quienes también estuvieron presentes en el acto benéfico.

Asistentes a la gala celebrada este jueves en Madrid por la Fundación Emilio Moro. / El Norte

Con el fin de recaudar fondos, durante la cena, fue presentado un collar con motivos vinícolas diseñado en colaboración con la firma UNOde50, de venta al público con fines solidarios, y se subastaron una botella salmanazar (nueve litros) del vino de edición limitada Clon de la Familia y una obra de arte realizada por José Azulay. La subasta fue silenciosa, es decir, las pujas se escribían en un papel, sin presencia de subastador.