Stevie Wonder necesita un nuevo riñón Stevie Wonder. / Efe El músico ha asegurado que tiene un donante y está tranquilo por la operación EL NORTE Martes, 9 julio 2019, 10:33

El genial músico y compositor de Detroit acaba de anunciar su retirada temporal de la música. El próximo septiembre se someterá a un trasplante de riñón. Así lo confirmó el propio artista, de 69 años, el pasado sábado, ante todo el auditorio presente en el festival British Summer Time en Londres. «Me van a operar, me van a hacer un trasplante de riñón en septiembre de este año. […] Todo va bien, tengo un donante y todo va a ir bien. Así que ya no oirán más rumores sobre mí, ya les he contado lo que ocurre, y estoy bien, ¿de acuerdo?», reiteró Stevie Wonder para tranquilizar a sus seguidores, preocupados por las últimas noticias sobre el delicado estado de salud del exniño prodigio de la Motown.