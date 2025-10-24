Sorprendentes primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars' El último ganador del collar de líder y el concursante que no ha quedado nominado

El Norte Viernes, 24 de octubre 2025, 12:50 Comenta Compartir

La gala de 'Supervivientes All Stars' iniciaba la recta final de la edición. Después de la expulsión, los concursantes iban a disputar un juego de líder y con ello a las últimas nominaciones, lo que iba a terminar proclamando los dos primeros finalistas.

El juego de líder de este jueves consistía en rescatar diez sacos que se encontraban en una estructura en el mar y que solo podían conseguir atravesando diferentes pasarelas. En los mencionados sacos, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres, encontrarían las piezas de un puzzle vertical que tendrían que montar en la arena, convirtiéndose en líder el primero que lo montase o, como ha acabado sucedido, quien tuviese más piezas colocadas al cumplir 15 minutos.

Miri Pérez-Cabrero se convierte sin saberlo en la primera finalista al ganar un decisivo juego de líder. Al llegar al tiempo límite con caras que reflejaban su agotamiento, Laura Madrueño procedía a dar la resolución: «Miri ha colocado once piezas en posición correcta y Torres solo seis. Después de la paliza que se han pegado los dos, Miri eres líder de Playa Leyenda».

Gracias a este privilegio, la superviviente obtiene la inmunidad, puede nominar de manera directa y ¡pasaba a ser la primera finalista de la edición! Y, tras esto, las nominaciones...

La decisión de Miri

Después de que todos dieran sus votos, la nominada del grupo es Adara Molinero, por lo que se daba un triple empate a un punto entre Jessica, Tony y Torres, el que iba a tener que desempatar Miri y dar su nominado directo, por tanto, solo dejar a uno entre los tres sin nominar:

«Va a sorprender, pero es que voy a liberar a Tony, siempre me dice que nunca le doy tregua y a mí me gusta darla. Lleva muchas semanas nominado, sobre todo por mí y le voy a dar la tregua que se merece».

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres. De esta manera, queda Miri Pérez-Cabrero, como líder y Tony Spina se convierten en los dos primeros finalistas de esta edición.

Temas

Supervivientes