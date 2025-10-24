El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
Miri, una de las finalistas de 'Supervivientes All Stars'. Telecinco

Sorprendentes primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars'

El último ganador del collar de líder y el concursante que no ha quedado nominado

El Norte

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:50

Comenta

La gala de 'Supervivientes All Stars' iniciaba la recta final de la edición. Después de la expulsión, los concursantes iban a disputar un juego de líder y con ello a las últimas nominaciones, lo que iba a terminar proclamando los dos primeros finalistas.

El juego de líder de este jueves consistía en rescatar diez sacos que se encontraban en una estructura en el mar y que solo podían conseguir atravesando diferentes pasarelas. En los mencionados sacos, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres, encontrarían las piezas de un puzzle vertical que tendrían que montar en la arena, convirtiéndose en líder el primero que lo montase o, como ha acabado sucedido, quien tuviese más piezas colocadas al cumplir 15 minutos.

Miri Pérez-Cabrero se convierte sin saberlo en la primera finalista al ganar un decisivo juego de líder. Al llegar al tiempo límite con caras que reflejaban su agotamiento, Laura Madrueño procedía a dar la resolución: «Miri ha colocado once piezas en posición correcta y Torres solo seis. Después de la paliza que se han pegado los dos, Miri eres líder de Playa Leyenda».

Gracias a este privilegio, la superviviente obtiene la inmunidad, puede nominar de manera directa y ¡pasaba a ser la primera finalista de la edición! Y, tras esto, las nominaciones...

La decisión de Miri

Después de que todos dieran sus votos, la nominada del grupo es Adara Molinero, por lo que se daba un triple empate a un punto entre Jessica, Tony y Torres, el que iba a tener que desempatar Miri y dar su nominado directo, por tanto, solo dejar a uno entre los tres sin nominar:

«Va a sorprender, pero es que voy a liberar a Tony, siempre me dice que nunca le doy tregua y a mí me gusta darla. Lleva muchas semanas nominado, sobre todo por mí y le voy a dar la tregua que se merece».

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres. De esta manera, queda Miri Pérez-Cabrero, como líder y Tony Spina se convierten en los dos primeros finalistas de esta edición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  5. 5

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  6. 6 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  7. 7

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  10. 10

    Los Cines Casablanca abrirán dos nuevas salas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sorprendentes primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Sorprendentes primeros finalistas de &#039;Supervivientes All Stars&#039;