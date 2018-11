Soraya Arnelas se sincera y revela la enfermedad que sufrió tras ser madre Soraya Arnelas en la presentacion de la nueva temporada del Programa Tu cara Me Suena , en el FestVal de Vitoria. / Blanca Sáenz / El Correo La cantante extremeña lo ha anunciado este fin de semana a través de sus redes sociales EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 09:39

La cantante Soraya Arnelas hizo pública este fin de semana en su perfil de Instagram la batalla hasta entonces desconocida a la que ha hecho frente desde que tuvo a su hija Manuela de Gracia. La artista extremeña quiso sincerarse con sus seguidores y hacer una reflexión sobre la maternidad para, asimismo, ayudar a las madres que estén pasando también por algo parecido a lo que sufrió ella.

«Manuela se hace una señorita». Así comenzaba el mensaje de Arnelas, quien, tras asegurar que ya «se han pasado los agobios y la desesperación», se ha encontrado con la necesidad de «confesar» cuáles han sido los principales problemas a los que ha tenido que hacer frente desde hace ahora veinte meses, momento en el que nació su pequeña. «Más que el trabajo que he tenido que hacer con ella, ha sido conmigo misma. He visto mis defectos como persona de una manera tan clara...», ha reconocido.

Por otra parte, la extriunfita confesó la responsabilidad que supone tener un hijo y, sobre todo, el miedo de poder estar a la altura. «Mi impaciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería, mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida».

Mi impaciencia por que las cosas siguieran el ritmo que yo quería,mi agobio por estar a la altura como madre y querer tirar del carro con todo y que pareciese que la llegada de un bebé no había trastocado mi vida.Mi cabezoneria de no querer cambiar hábitos cuando no me ha quedado más cojones que darme cuenta que mi vida ya no es la misma.He pasado por una psoriasis a causa del estrés,por ansiedad,por luchas internas que casi ni yo entendía.Sin ayuda de nadie,ni de pastillas ,ni terapias,ni deporte .. llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva.Madre mía que paciencia la de los míos por haber aguantado mis cambios de humor.Ahora entiendo el porqué de tantas cosas que sucenden tras la llegada de un niño,sobretodo las no tan buenas.Ahora entiendo el porqué de las depresiones post parto,las separaciones..No a todo el mundo le pasa.. Yo puedo confesar que ahora , después de 20 meses veo La Luz Manuela se ha convertido en una señorita,un poco más tranquila,y eso también ha ayudado! Jajajaj Solo me queda volver a hacer deporte para volver a mis hábitos .Estoy en ello..Seguro que alguna/o se ha sentido identificado con esto.Y no pasa nada! ❤️

Además la extremeña ha desvelado que su intento por compaginar su vida de pareja con el modelo Miguel Herrera, su trabajo y el ser madre hizo que llegara a enfermar a causa del estrés. «He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía. Sin ayuda de nadie, ni de pastillas, ni terapias, ni deporte... llevo 20 meses aprendiendo a vivir una vida nueva», ha asegurado.

Por último, Soraya no quiso desaprovechar la oportunidad de agradecer a «los míos» sus cambios de humor durante todo ese tiempo. «Ahora entiendo el porqué de tantas cosas que sucenden tras la llegada de un niño,sobretodo las no tan buenas. Ahora entiendo el porqué de las depresiones post parto, las separaciones... No a todo el mundo le pasa... Yo puedo confesar que ahora , después de 20 meses veo La Luz» concluyó.