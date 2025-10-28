Sophie Turner y su posible 'relación' con Chris Martin

El Norte Martes, 28 de octubre 2025, 16:20 Comenta Compartir

Los rumores sobre una supuesta relación entre Sophie Turner y Chris Martin van en aumento. Tras la ruptura de la actriz con el aristócrata Peregrine 'Perry' Pearson y del vocalista de 'Coldplay' con Dakota Johnson, ambos tuvieron una supuesta 'cita secreta' el pasado mes de septiembre.

Algunos medios ingleses confirman que la ruptura se produjo después de la boda de un personaje de la alta sociedad a la que ambos estaban invitados. En mitad de la celebración, supuestamente, la pareja tuvo una fuerte discusión que acabó en una cariñosa reconciliación en la pista del baile. Sin embargo, a partir de este momento, comenzaban los rumores de que la pareja no estaba atravesando su mejor momento. Días después, se confirmó la ruptura.

Lo que sorprendió a muchos de sus fans, fue lo rápido que rehízo, aparentemente, su vida sentimental y amorosa. Apenas en unos días, algunos testigos afirman haber visto en 'una cita secreta' a Chirs Martin y Sophia Turner. Medios como el 'Daily Mail' confirman que el encuentro se produjo en Londres, donde el músico tuvo que pasar una temporada debido a su gira 'Music of the Spheres', que llegó a llenar varias veces el estadio de Wembley.

La famosa actriz de 'Juego de Tronos', estuvo casada con el cantante Joe Jonas. Con él, tuvo dos hijos Willa, nacida en 2020 y Delphine, en 2022. Un año más tarde, el matrimonio confirmó su separación. Tras más de cuatro años juntos, decidieron separarse de forma amistosa y mutua. Por otro lado, Chris Martin estuvo casado 13 años con la modelo y actriz Gwyneth Paltrow. La expareja tuvo también dos hijos, Apple y Moses Martin.

Su vida privada

La supuesta nueva pareja que forman la actriz y el cantante, llevan un año marcado por los cambios, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Él esta inmerso en una de sus giras con su grupo y a ella no le faltan los proyectos cinematográficos. Además, los dos están muy unidos a sus hijos. Apple, la hija mayor de Chris Martin ha querido seguir los pasos de su padre en el mundo de la música y hace unos días que estrenaba su primera canción. Ahora, juntos son la pareja que más rumores ha despertado en todo el mundo. Aunque falta confirmación, se han dejado ver por Londres teniendo lo que podría ser, uno de sus primeros encuentros románticos.

Uno de los detalles más curiosos, es que, a parte de llevarse 19 años de diferencia en la edad, Turner se ha declarado fan de 'Coldplay'. En 2020, su exmarido Joe Jonas, fue quien sorprendió a la actriz de 29 años con un mensaje en el que le felicitaba por su cumpleaños. Su cara lo decía todo. De hecho, ante cámara declaró que estaba a punto de llorar de la emoción.

Temas

Coldplay