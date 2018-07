Sophie Turner se arrepiente de su tatuaje calificado como un spolier de 'Juego de tronos' La actriz Sophie Turner. / Reuters La actriz ha recibido numerosas críticas por su tatuaje EL NORTE Lunes, 9 julio 2018, 13:41

Su participación en la exitosa serie 'Juego de tronos' ha supuesto a Sophie Turner un gran empujón a su carrera como actriz, aunque también ha sido objeto de muchas críticas. Hace unos días, los fans de la ficción la criticaron por el estilismo elegido en la boda de sus compañeros Rose Leslie y Kit Harington, aunque lo que les ha indignado ha sido el tatuaje que se hizo en el brazo a principios del mes de junio.

La intérprete se dibujo en su brazo derecho una cabeza de lobo, emblema de la casa Stark, junto a la frase: 'La manada sobrevive', lo que enfadó a muchos de sus fans. Ellos interpretaron que se trataba de un spolier sobre el fin de la serie, aunque la actriz lo desmintió, no sirvió para frenar las críticas, según publica 'Bekia'.

Después del incidente, Turner habló en una entrevista con 'Digital Spy' en la que habla de que el tatuaje no fue una buena idea. «Sí, seguramente ese tatuaje no fue una idea acertada. Todo el mundo pensaba que había revelado el final, cuando para nada era el caso. Era solo una cita de una temporada pasada. Era una tontería: no me voy a hacer una tatuaje que revele el final de la serie antes de que se emita», comentaba, a la vez que añadía: «Hace unos años me teñí el pelo de rubio por otro papel que estaba rodando y todo el mundo pensaba que iba a convertirme en una Targaryen. Los fans utilizan la más mínima cosa para crear teorías. Pero al mismo tiempo es excitante, mantiene la intriga y hace reflexionar a la gente»