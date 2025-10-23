Solteros y solteras listos para participar en 'La isla de las tentaciones 9' Se hacen públicos los primeros nombres que participarán en el reality

El Norte Jueves, 23 de octubre 2025, 11:34 Comenta Compartir

Después de conocerse a algunas de las parejas que aspiran a participar en la nueva edición del reality, ahora se hacen públicos los primeros nombres de los solteros.

Ya se conoce alguna pareja que participará en la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Ahora se han desvelado el nombre y el físico de los solteros y solteras que participarán en esta nueva edición.

Aitor (28 años)

Se considera 'un golfo'. Viene de Barcelona y es administrativo. Solo busca una chica que destaque y que le entre por los ojos. Afirma que puede hacer lo que quiera puesto que no tiene pareja. Se describe a sí mismo como una persona cariñosa: «Soy un oso de peluche».

Andrea Calush (26 años)

Italiano afincado en Fuerteventura y monitor de ocio y tiempo libr. Se describe como romántico y pasional. La encanta bailar y disfruta practicando todo tipo de deportes, desde artes marciales como el Muay thai, hasta fútbol o skate. Le gustan las chicas operadas y de su físico destaca sus ojos

Andrea (33 años)

Italiano y empresario que lleva dos años y medio soltero y haciendo lo que le da la gana. Le gustan las chicas con ojos claros y personalidad fuerte: «No puedes ser guapa y tonta». Asegura que para él que una chica tenga novio no es un problema.

Borja (27 años)

Es coach biomecánico y viene de Tenerife. Se describe como una persona a la que le gusta el cachondeo. Aunque no es el más guapo o el más alto, siempre consigue llevarse a la chica que se propone. Se describe como camaleónico y cree que transmite confianza.

Dairon (25 años)

Es cantante y viene de Benidorm, aunque tiene parte de familia cubana. Su principal atractivo es su sonrisa: «Es un imán para las chicas». Cree que puede aportar mucha chispa y buena vibra a la villa.

Iñaki (32 años)

Viene de Barcelona pero toda su familia es argentina, es empresario. Busca una chica con 'palique' y que sea ágil mentalmente. Se define como detallista y muy amigo de sus amigos: «Soy el típico amigo que me pides que te lleve a Pamplona a las 5 de la mañana y te llevo». Liga mucho aunque no sabe si se debe a su físico, su personalidad o una mezcla de ambos.

Juanjo (22 años)

Viene de Alicante y es opositor de policía. Se considera guapo y confiesa estar enamorado de sí mismo. Cuenta con algunas tácticas para ligar: «Les digo que soy filial del Real Madrid».

Melchor (22 años)

Viene desde Valencia y trabaja en una empresa de eficiencia energética. Terminó su última relación el verano pasado. No tiene un prototipo claro, pero se suele fijar en chicas rubias. Se reconoce como una persona superficial y le da mucha importancia al aspecto físico.

Alba (20 años)

Es de Málaga, se dedica a impartir clases de baile. Se define como una persona muy intensa. Su meta en la vida es casarse y tener hijos. Cree en el amor a primera vista y no le gustan los chicos demasiado altos. Define a los chicos como 'klinex': «De usar y tirar».

Cristina (23 años)

Es auxiliar de enfermería y azafata, viene de Las Palmas de Gran Canaria. Alocada e impulsiva, busca a un chico que comparta su meta de formar una familia en el futuro. Se considera pija y mimada. Sabe que caer mal a las chicas y por eso cree que 'La isla de las tentaciones' es su programa perfecto.

Estefanía (28 años)

Es de Cartagena, Murcia pero vive en Madrid. Es azafata de vuelo y ha ganado el título de Miss Murcia. Se considera extrovertida, graciosa y sobre todo inteligente. Busca un chico cariñoso, atento y sobre todo fiel.

Mara (21 años)

Es de Alicante, oposita a policía y se considera una chica muy sincera. Cree que su punto fuerte es su físico. Su debilidad son los ojos claros. Confiesa que es muy intensa y que no tiene pelos en la lengua.

Noelia (26 años)

Es de Ronda, y se dedica al sector comercial. Se define como una persona de carácter fuerte, ha confesado también que es muy chillona y a veces suelta 'fuego por la boca'. Presume de haber estado con muchos chicos.

Olatz (27 años)

De San Sebastián, aunque no se identifica con el prototipo de chica vasca. Es nutricionista y confiesa que la suelen comparar con Penélope Cruz o Demin Moore. Se define como abierta y transparente, característica a la que da mucha importancia.

Soraya (22 años)

Soraya es de Madrid y es administrativa. Cuenta que ha tenido un lío con una persona que tenía pareja durante cuatro años: «Se casó con la chica, la escribí y me dijo 'si quieres lo compartimos' y dije ¿sí? pues lo vamos a compartir».

Vita (23 años)

Vita tiene 23 años y estudia Administración y Finanzas. Viene de Girona pero nació en Etiopía: «Soy una niña muy risueña, soy el alma de la fiesta. Una bomba explosiva. Soy muy versátil, me adapto a cualquier persona y a cualquier situación. Soy fan de mi misma. No es que me quiera, es que me amo», dice. Los hombres le gustan morenos con ojos claritos y pelo rizado: «Los mulatos son mi perdición».

Temas

La Isla de las Tentaciones