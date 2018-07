Sofía Suescun suma tres futbolistas entre sus conquistas La navarra Sofía Suescun. / Telecinco Dos juegan en equipos de la capital de España y el tercero en el PSG francés EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 18:56

Hace más o menos un mes, Sofía Suescun celebraba su triunfo en 'Supervivientes 2018', convirtiéndose en el nuevo diamante del mundo del corazón en Telecinco. A su triunfo en el reality de la supervivencia, hay que sumar 'Gran Hermano' dos años antes. A lo que se ha embolsado por su triunfo en los dos realities hay que sumar lo que ha ganado como tronista en 'MYHYV', además de sus contratos con diferentes firmas.

Hay algunos que están viéndola como la nueva Belén Esteban, y es que cuenta con sus mismas virtudes, como señala 'ABC': sabe mirar a cámara y dar los cortes perfectos.

Esta semana, los colaboradores de 'Sálvame' anunciaban que la joven mantenía una relación amorosa con tres futbolistas de talla mundial. Su ex, Hugo Paz, acudía al plató para hablar de un posible embarazo de la navarra: «En el caso de que estuviera embarazada no tendría el bebé porque ella no quiere que su hijo se apellide Albalá, ella busca que se apellide, por ejemplo, Ronaldo».

Hugo apuntaba que había tres futbolistas con los que Sofía Suescun mantendría una relación: «Hay otros futbolistas más aparte del que juega en la selección española. Otro es uruguayo y el otro es argentino. No sé si está con todos ellos a la vez, pero sé que se escribe con ellos. Con el de la selección lleva más tiempo quedando, y si pudiera tendría un hijo con él mañana mismo». No debemos olvidar que el ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y novio de Sofía asegura que su madre, Maite Galdeano, quiere que su hija se codee de futbolistas, actores y famosos en general.

El plató de 'Sálvame' ha sido testigo de quien son esos tres futbolistas. Uno de ellos es Edison Cavani. «Él lo ha dicho. Se puso en contacto con Sofía a través de Instagram y ella va presumiendo de que tiene una relación a través de esta red social», dijo Paz Padilla. El segundo jugaría en el Real Madrid. Es alto, mide más de metro ochenta», comentó Kiko Hernández. «Sé que comieron un par de veces, pero creo que no ha pasado nada más», añadió Hugo, el ex de Sofía. Todos señalan a Marco Asensio. El tercero en discordia jugaría en el Atlético de Madrid. «Le invitó a discoteca muy conocida de Madrid. De hecho, fue solamente a ver a Sofía. Pero finalmente se ponen en contacto a través de Instagram», señala Rafa Mora