Sofía Suescun habla de su difícil infancia

La ganadora de 'Supervivientes 2018' ha comentado sobre su padre que «me hacían ir con una persona que pegaba a mi madre y casi la mataba»

Sofía Suescun, flamante ganadora de 'Supervivientes 2018' y anteriormente de 'Gran Hermano', proyecta una imagen de niña caprichosa, pero no todo ha sido cosa de risas y novios a lo largo de su vida.

En una entrevista concedida a la revista 'Lecturas', la pamplonesa desvela lo mal que lo pasó hasta cumplir los 15 años, a la vez que también habla, por primera vez, de su padre.

«Mi madre sufrió maltrato desde que la dejó embarazada. Ese es el detonante de que ella sea así» y añadió: «A pesar de mi corta edad, tenía 6 ó 7 años, tengo las imágenes guardadas en el cerebro. Puede que todo ese mal que mi padre hizo a mi madre haga que tenga esa desconfianza con los chicos, miedo de que me pueda pasar a mí, porque ya sé lo que es», continúa Sofía.

Afortunadamente, todo cambió para Sofía cuando cumplió 15 años: «Cuando me dieron permiso para no tener que ir más con mi padre. Me hacían ir con una persona que pegaba a mi madre y casi la mataba. Me obligaban, venía la policía a buscarme a casa», aseguraba Sofía, que cuenta: «Yo lloraba agarrada a mi madre y el policía me soltaba y me metía en un coche para llevarme con mi padre. Me obligaban y amenazaban a mi madre con multas muy altas».

Sobre su relación con su padre, recuerda: «Me recogía borracho y el plan era ir a otro bar a seguir, yo salía del bar y me tumbaba en un banco a esperar». Sin embargo, quiso dejar claro que «a mí nunca me ha puesto una mano encima».

Para contrastar la información, 'Sálvame' se ha querido poner en contacto con el padre de Sofía, pero éste se ha negado, a la vez que vecinos de la ganadora de 'SV 18' ratificaban la versión de la joven.