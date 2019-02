Sofía expulsada; Fortu, Yoli y Raquel, nuevos nominados en GH Dúo Una nueva gala deja a la navarra, una de las favoritas, fuera del concurso y conserva a María Jesús después de la expulsión disciplinaria de Julio EL NORTE Valladolid Viernes, 8 febrero 2019, 10:33

Después de la expulsión disciplinaria de Julio, expareja de María Jesús por «comportamiento inaceptable» los concursantes debatían sobre si esta circunstancia le vendría bien o mal a la sevillana. Finalmente parece que la respuesta es que ha beneficiado a la miss ya que su rival en la expulsión, Sofía, ha sido la que ha abandonado la casa. Bien es verdad que puede que sin darse el hecho de la salida de Julio, Sofía hubiera sido expulsada igualmente ya que los espectadores podrían estar aburridos de las idas y venida de la hija de Maite Galdeano con Alejandro Albalá en ese 'ni contigo ni sin ti' sin fin que mantenían dentro de la casa con discusiones de día y 'edredoning' de noche.

De esta manera Sofía se ha convertido en la cuarta expulsada de GH Dúo con sorpasso incluido ya que ha sido María Jesús la que había encabezado los porcentajes durante toda la semana. Ya el pasado martes se había liberado de estar nominados lejandro Albalá, Yoli, Carolina Sobe y Fortu, con unos porcentajes realmente ridículos, menos de un uno por ciento.

«Votación reñidísima. La expulsión no se decidirá hasta el último minuto», anticipó Jorge Javier Vázquez al inicio de la gala. Y así fue. Todo lo que parece que no dio el último GH Vip (emoción con nominaicones y expulsiones, básicamente) lo está dando esta edición. También al principio de la gala el presentador anunciaba los porcentajes ciegos, un 45,1%, que superaba el 54,9% de la que, hasta ese día, era la salvada. Sin embargo, lejos de revertirse la situación, la diferencia no hizo más que acrecentarse a favor del porcentaje menor, puesto que más tarde, volvió a bajar, repartiéndose los votos en un 41,7% y un 58,3%.

Ellas se despidieron de sus compañeros y pusieron rumbo a la sala de expulsión donde Sofía decía irónica, al ver los vídeos de los confesionaros de su rival: «Qué mala soy, madre mía. Tengo que ir a curarme la maldad». «Es sencillo. Podéis con todos, pero conmigo no podéis», añadió la navarra. «En el fondo me da pena esta señora. Tengo la conciencia súper tranquila de que ni a ella ni a mis compañeros les he hecho nada malo. Mírame a los ojos. ¿Yo qué te he hecho a ti?», le preguntó Ruiz, a lo que su compañera respondió diciendo que «no me has hecho nada porque no puedes hacerme nada. Simplemente no me gustas.»

Depués de los vídeos, el sobre para Jorge y el anuncio de como habían quedado los porcentajes: el 38,9% para la menos votada y, por tanto salvada, y el 61,1% para la más votada y, a su vez, cuarta expulsada de la edición. «Ya veis que un porcentaje se ha disparado durante el programa. Aquí está el nombre. Sofía, si hoy sales expulsada, perderás el título de la reina de los realities», apreció el catalán. «Unas veces se gana y otras se pierde y ya está», respondió la ganadora de 'Gran Hermano 16' y de 'Supervivientes 2018'.

Después paso a María Jesús a la que interrogó sobre si estaba preparada para afrontar lo que le podía esperar fuera de la casa. «Yo siempre estoy preparada para volver a mi casa, con mis hijas, con mi trabajo y con mi adorada familia», contestó la modelo. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de 'GH DÚO'... ¡Sofía!», anunció Jorge Javier Vázquez. «Gracias, gracias a la audiencia, gracias a toda la gente que ve el 24 horas, a mi familia, a mis hermanos, a mis niñas bonitas. Gracias, Jorge», agradeció la de Andújar, muy emocionada. «Sofía, lo siento», dijo el de Badalona, aunque la de Pamplona lo tenía más que asumido. «Me lo esperaba», repitió Suescun.

«María Jesús, felicidades, has superado otra nominación. ¿Por qué crees que el público te ha salvado a ti en lugar de a Sofía?», planteó Vázquez. «Yo creo que se ha visto claramente que no es buena persona. Aquí eres bueno o eres malo y la verdad siempre reluce. Yo no voy de buena, ni voy de nada. Soy una persona normal que se equivoca... pero que, para relucir, yo no piso el cuello de nadie», sentenció Ruiz. «Que le sirva y que lo aproveche. Aprovéchalo, María Jesús», le dijo la expulsada a su enemiga, que le replicó diciendo que «que te vaya todo bien».

Por su parte, Maite, madre de Sofía y concursante de realities por obra y gracia de su hija, achacaba la expulsión, para variar, a la envidia. Por otra parte, la madre de Alejandro Albalá, Paz Guerra dijo que «como los porcentajes, el 38%, me da pena, y el 62%, pues me alegro» cuando el presentador le preguntó qué había sentido con la salida de la casa de su exnuera.

Precisamente fue Alejandro el que más sintió la pérdida de Sofía. Mientras Antonio Tejado se alegraba de que María Jesús se quedara y Carolina expresara su sorpresa el ex de chabelita se quedaba mudo para romper en llanto cuando el presentador le interrogó sobre sus sentimientos.

Ante lo desconsolado del santanderido Jorge pasó a hablar con Ylenia, apoyo de Sofía durante la mayor parte del concurso. «Jorge, esto es un juego. Obviamente, no quería que se fuera y qué hago».

Mientras Alejandró regresaba para hablar: «No sé, es complicado porque bueno era la persona en la que mas confiaba aquí porque hemos estado juntos un año. La audiencia decide quién se va y quién se queda y hay que respetarlo. Ella me querrá ver fuerte y espero que se me pase ya esta llorera y si la tengo que ver dentro de dos meses mejor que mejor, pero ahora mi primera reacción es la pena y la nostalgia de que me quedo solo», confesó el concursante antes de que el presentador le preguntase si se esperaba la expulsión de su exnovia. «Sí, lo veía muy claro y esta noche más. La he visto como muy sola en la pelea, me ha dado mucha pena. Esto es muy duro, ver sola a una persona aquí es duro».

Carolina fue la siguiente. «Me ha sorprendido, no me lo esperaba. Dentro de lo que hay, es buena concursante de realities, así que no sé qué ha podido ver la gente fuera para echarla la primera vez que estaba nominada. Me ha chocado», afirmó la colaboradora televisiva antes de que el presentador le asegurase que «nada está escrito en 'Gran Hermano'»

Las nominaciones

Así, rápido. Los nominados son Fortu, Yoli y Raquel en una de esas carambolas locas que se producen, de vez en cuando, en Gran Hermano y que dejan a todo el mundo un poco loco. Y es que la pareja Yoli-Fortu disponían de tres puntos extra no hicieron bien las cuentas y han acabado en la palestra. Por su parte, Raquel salió nominada porque Antonio Tejado y Juanmi la intercambiaron por Alejandro. «Vamos a meter a Raquel porque no podemos meter ni a María Jesús, ni a Kiko, ni a Irene, ni a Ylenia. ¿Qué hacemos? No podemos hacer más nada», afirmó Tejado. Fortu y Yoli dieron sus punto extra a la preja de Kiko e Irene y, precisamente por eso, salieron nominados.

En cuanto a la prueba de jefe lo ganaron Antonio Tejado y Juan Miguel después de ganar una prueba de resistencia: aguantar con los pies metidos en una cubeta de hielo más que sus compañeros y, ya de paso, responder más rápido que n