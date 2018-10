Sofía Cristo se olvida del nombre de sus compañeros de mesa en 'Ven a cenar conmigo' Olvido Hormigos fue la anfitriona de 'Ven a cenar conmigo'. / Cuatro Olvido Hormigos recordó sus enfrentamientos con Belén Esteban en 'Sálvame' EL NORTE Martes, 9 octubre 2018, 10:39

Olvido Hormigos, Rafi Camino, Olfo Bosé, Raquel Revuelta y Sofía Cristo forman el grupo de famosos de la quinta edición de 'Ven a cenar conmigo:Gourmet edition'y nada más empezar la última ya ha protagonizado la primera anécdota del programa.

La primera celebrity que ha hecho las labores de anfitriona ha sido la concejala de Los Yébenes y la primera en llegar la hija de Bárbara Rey. En ese momento se ha vivido un instante una tanto comprometido ya que Cristo al ver a Hormigos decía que la reconocía pero no se acordaba de su nombre. Pero no ha sido su única confusión de la Dj ya que tampoco ha conocido a Olfo Bosé quien le ha tenido que dar una serie de pistas para que acertase su identidad.

Pero todavía hay más, ya que según parece el menú que había preparado Olvido Hormigos tampoco era de su gusto. Ha criticado que le ofrecieran unos langostinos que ya estaban cocidos y además que el plato principal hubiera sido cocinado con vino, una bebida que nunca consume, aunque afortunadamente esta vez hizo la vista gorda, hasta el punto de que llegó a valorarlo positivamente.

El paso de Hormigos por 'Sálvame'

Olvido Hormigos, por su parte, no quiso desaprovechar la ocasión de meterse con los colaboradores de 'Sálvame': «Tengo varios famosos con los que no me gustaría cenar. Con los de 'Sálvame' casi ninguno».

«Solo me caen un poquito mal algunos colaboradores», empezaba a apuntar Hormigos hasta que llegó el momento de meterse con su mayor enemiga del programa, Belén Esteban: «Belén Esteban podría ser más humilde y menos prepotente», comentaba la exconceja, recordando que su relación se volvió insostenible cuando ambas coincidieron en la casa de Guadalix de la Sierra: «Voy a Telecinco y si está ella no podemos coincidir las dos en peluquería o maquillaje. Me esconden».

El enfrentamiento parece que viene de antes, después de que la 'Princesa del Pueblo' criticara unas imágenes de la expolítica manteniendo relaciones con un hombre en la calle.

«Olvido no quiere a su marido. Encima de cornudo, apaleado», comentaba Belén, quien fue contestada duramente por la de Los Yébenes: «Estoy deseando que Belén Esteban me dé lecciones para llevar una vida ejemplar. Cuando a Belén le dure 25 años una relación, que hable».