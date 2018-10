Sofía Cristo llama «falsa» a Raquel Revuelta Participantes en el reality 'Ven a cenar conmigo'. / Mitele La Dj y la modelo participan en la quinta edición de 'Ven a cenar conmigo', edición gourmet EL NORTE Martes, 23 octubre 2018, 12:12

'Ven a cenar conmigo', edición gourmet, está llegando a su ecuador y Olvido Hormigos, Olfo Bosé, Sofía Cristo, Raquel Revuelta y Rafi Camino siguen disputándose el honor de ser el mejor anfitrión de esta quinta edición.

En la noche de ayer, el turno le tocó al torero Rafi Camino y, de nuevo, la hija de Bárbara Rey se ha vuelto a convertir en la protagonista al enfrentarse a Raquel Revuelta, al negarse la modelo a comer el primer plato, después de que la Dj haya adivinado que se podría tratar de una sopa de pescado.

Pero, al ver que Sofía tenía razón, lo ha intentado arreglar y ha dicho: «Huele fenomenal», pero Cristo no se ha callado y le ha dicho: «No seas falsa» y la modelo le ha contestado: «Oye, he dicho que no me pongas a 40 grados una sopa caliente».

Tras el cambio de opiniones entre Sofía y Raquel, la primera ha contado lo que todos estaban esperando que dijera: «No se lo quiero decir porque no sé si se lo va a tomar bien o mal, pero me encantaría decirle: Tía parece que estoy viendo a Paco León». Un comentario que viene a cuento a las imitaciones que hacía el actor de la modelo andaluza en el programa 'Homo Zapping'