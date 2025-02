Simone y Sthefany protagonizan un sensual acercamiento en 'La isla de las tentaciones'

El Norte Jueves, 13 de febrero 2025, 12:48 Comenta Compartir

Simone está recién aterrizado en 'La isla de las tentaciones', aunque no es un desconocido para alguna de los concursantes. El itliano mantuvo un romance esporádico con Stephany cuando se dio un tiempo con Tadeo, con el que volvió y luego decidió presentarse al programa. Así que ahora ha venido dispuesto a comprobar el amor que siente la joven por su chico.

Durante su estancia en el jacuzzi hay algunos momentos que son auténticos tentadores para Stephany. Simone se ha acercado varias veces a ella y la otra, pese a no rechazar los abrazos y roces, ha resistido para no defraudar a su pareja.

Stephany le dice que tiene «miedo» por caer en la tentación

Simone llega incluso a referirse a Tadeo durante sus acercamientos. Le dice que él le ha faltado el respeto en 'Villa Montaña' y que no es justo que ella tenga que contenerse y no poder disfrutar de su estancia en su villa. «¿Tú crees que ahora mismo no tengo ganas de besarte?», le lanzaba. La concursante, por su parte, le dice que tiene «miedo».

Sin embargo, parece ser que la concursante lo tiene bien claro y ha decidido poner límites a sus encuentros con quien fue su ligue durante su ruptura con Tadeo. «Con Simone me siento a gusto pero no quiero fallar en nada a Tadeo, quiero ponerme a prueba», comparte.

En una ocasión estuvieron a punto de llegar a los labios, aunque ella decide limitarse. Por este encuentro evidentemente hicieron sonar las alarmas, ya que Stephany estaba a un paso de ser tentada. «Me voy a dormir», le dice tajante la concursante al referirse a que no desea cruzar ninguna línea. Simone se queda con las ganas de hacer algo más, aunque habrá que ver cómo se desenvuelve esta historia en las próximas entregas del programa.

Tadeo y Sthefany se saltan las normas

Al comienzo del programa, Tadeo y Stephany se han vuelto a ver en el espejo, por lo que tenían totalmente prohibido hablarse. Solo podían hablar por señas, aunque han terminado saltándose lo acordado porque después se han desplazado hasta la orilla y se han llegado a dar incluso un tenso abrazo.

Temas

La Isla de las Tentaciones