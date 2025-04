Silvia Bronchalo celebra su victoria en el juicio que le enfrenta a Rodolfo Sancho

El Norte Viernes, 25 de abril 2025, 17:53 Comenta Compartir

Silvia Bronchalo satisfecha por la decisión de la justicia de admitir su recurso para reabrir la investigación sobre Rodolfo Sancho por un presunto delito de malos tratos y vejaciones: «Estoy contenta de que me hayan hecho caso. Parcialmente... Esto me ha animado un poco pero preferiría que esto no hubiera ocurrido nunca», ha dicho en Tardear. Y añade: «Estoy súper contenta porque va para adelante. Me parece bien que una jueza o un Tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser consecutiva de delito o lo suficientemente ofensiva».

Los hechos sucedieron en julio de 2024, cuando el hijo que tienen en común, Daniel, llevaba ya un año en la prisión tailandesa de Koh Samui por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Hacía ya 20 años que no tenían relación y las circunstancias que volvieron a juntarles eran absolutamente terribles, por lo que en vez de unirse para apoyar a su hijo, marcaron todavía más distancia entre ellos.

Tras varios enfrentamientos, Bronchalo presentó una denuncia contra Rodolfo Sancho acusándolo de un presunto delito de maltrato y vejaciones en el que habría incurrido al enviarle unos mensajes que se hicieron públicos: «Esto seguramente nadie te lo ha dicho pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz. Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés», decía uno de ellos. No fue el único: «Que digas que gastas más que yo tiene cuanto menos gracia. Me dijo Dani que solo te había pedido dos cosas, lo de las férulas y para tabaco, y eres incapaz de hacerlo. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia que tienes dentro [...] No me haces falta para nada, así que no me escribas», decía Sancho, que avisaba a su ex de que su hijo ya no quería saber nada de ella: «Por cierto, me dice Dani que no le llames. Dani hará lo que yo le diga, te lo aseguro».