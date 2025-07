Significativo encuentro de Kiko Rivera con Anabel Pantoja La prima de Isa Pi todavía no la ha visitado, a pesar de que ésta ha dado a luz a su primer hijo, junto a Asraf Beno

Isa Pantoja y Asraf Beno celebraban el pasado 22 de junio la llegada de su primer hijo en común. Pero esta noticia no ha servido para acercar posturas ni con Isabel Pantoja ni con Kiko Rivera, quienes han dejado claro que su relación está completamente rota y no quieren saber de ella.

El único miembro de la familia con el que la peruana tiene contacto es con Anabel Pantoja, que reaccionaba muy emocionada al nacimiento de su sobrino a través de sus redes sociales, confesando que estaba 'loca de ganas' de conocer al pequeño. Sin embargo, dos semanas después todavía no visitado a su prima, ya que como ha revelado en su última aparición ante las cámaras, así se lo ha pedido Isa: «Está en un momento que necesita paz y tranquilidad y cuando ella quiera, iremos a verla, que estamos deseando», aclaraba, apuntando que pronto se producirá el esperado encuentro entre su hija Alma y el pequeño Cairo.

Mientras tanto, la sobrina de Isabel Pantoja ha disfrutado de un reencuentro familiar tan especial como significativo. El pasado viernes compartía a través de Instagram que este fin de semana se iba de viaje familiar por un motivo muy especial, apuntado que pronto contaría de qué se trataba.

Pues bien, ha sido este domingo cuando ha revelado que la razón de su viaje a Cataluña no ha sido otro que ir a ver a su primo Kiko Rivera, que este sábado pinchaba en Tarragona. «300 destinos. 550 trenes. El destino. Kiko Rivera», ha publicado en un historia, acompañando su mensaje de una imagen del Dj con Alma apoyada en su pecho, durmiendo plácidamente mientras toca el cuello de su 'tito' con su pequeña manita. Una tierna fotografía que el hijo de Isabel Pantoja ha reposteado, acompañando su publicación con una de sus canciones, «Mi pequeño gran amor», un mensaje de amor a su hija Ana - y que empieza así: «Sensaciones que nunca imaginas, la primera vez que yo te vi, sentir que el cuerpo se paraliza, y es que mi princesa ya está aquí»- y que ha querido dedicar a su sobrina para expresar lo especial que es para él.

Un nuevo desplante para Isa Pi, que ve como Kiko no quiere saber nada de ella y no se ha preocupado por su reciente maternidad ni por cómo está su bebé Cairo, pero que no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por la hija de Anabel, presumiendo de lo unido que está a su prima.

