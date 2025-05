Shakira desafía con su vestido a la Met Gala 2025

El Norte Miércoles, 7 de mayo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Shakira levantó la expectación que se le presume a una artista de sus características en el Museo Metropolitano de Nueva York donde se iba a celebrar la Met Gala 2025. Rodeada de un grupo de personas que la asistía con su vestido de cola infinita, la artista de Barranquilla pisó la alfombra azul entre flashes. Pero, sorprendió a todos con ese impresionante vestido rosa chicle firmado por Prabal Gurung, totalmente alejado de la estética planteada por el evento este año. La gala tenía como tema central Superfine, por eso, la elección de Shakira desató una oleada de comentarios.

El vestido era de un diseño ajustado, con escote corazón, transparencias estratégicas, volumen en las caderas y una espectacular cola que requería asistencia constante. La estética Barbie, que ya tuvo su auge mediático el año pasado, resurgió en esta propuesta color rosa fuerte que resaltaba la silueta femenina y el estilo glamuroso que tanto caracteriza a la artista. Shakira completó el look con su melena suelta y ondas naturales, además de un maquillaje en tonos rosados, muy luminoso y acorde al conjunto.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores alababan su belleza y su fidelidad a su estilo personal, otros no dudaron en cuestionar su elección. Comentarios como «Preciosa, pero no tiene nada que ver con el tema» o «Definitivamente es un no», se multiplicaron, acompañados de capturas y memes. Otros usuarios fueron aún más duros, calificando el look de «un completo desastre» o asegurando que «Shakira no hizo los deberes». Sin embargo, también hubo quien defendió que la artista «brilló por ser fiel a sí misma» y que «la moda también es atrevimiento y contraste».

