Sergio Peris-Mencheta y Marta Solaz anuncian un cambio de rumbo en sus vidas La pareja ha decidido regresar a España, una vez que el actor y director ha superado la fase más delicada de la leucemia que padece

El Norte Viernes, 29 de agosto 2025, 18:31

Sergio Peris-Mencheta ha continuado ligado al mundo de la interpretación, a pesar de que hace unos años fue diagnosticado de leucemia, una enfermedad que lo obligó a someterse a un trasplante de médula y a un proceso médico largo y exigente. Hace tan solo unos meses regresó a los rodajes con la película 'El Tigre', un trabajo que ha significado su vuelta a la gran pantalla después de dos años de parón. Además, ha recibido la Orden del Mérito Civil, un reconocimiento concedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, ciudad en la que residía con su familia.

Nueva etapa

Tras su recuperación la familia ha decidido dar carpetazo a una etapa de su vida y comenzar una nueva. La noticia se conoció a través de Marta Solaz, quien compartió en sus redes sociales un mensaje en el que hablaba del final de un ciclo de siete años en Los Ángeles. «Cerramos ciclo de 7 años maravillosos de aventura... Es solamente un hasta luego, porque nos dejamos el corazón abierto y lleno de toda nuestra familia angelina. We love LA», escribió junto a una imagen en la que aparecía con Sergio y sus dos hijos, con el cartel de Hollywood al fondo.

La intención de volver a España estaba presente desde hacía tiempo, pero el diagnóstico de Sergio y los tratamientos médicos que debía seguir en Estados Unidos retrasaron la decisión. Una vez superada la fase más delicada de la enfermedad, la pareja ha decidido llevar a cabo ese cambio que habían tenido que posponer. Su regreso coincide con su recuperación definitiva y con el impulso renovado de su carrera, que ha retomado con fuerza tras superar la leucemia. «Quería demostrarles a mis hijos que podía sobrevivir», confesó recientemente en una entrevista, subrayando el valor que ha tenido la experiencia para su vida personal y familiar.

