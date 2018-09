Los secretos de Isabel Pantoja Isabel Pantoja durante un concierto. / Efe En la tercera conversación con los programas de Telecinco ha realizado algunas declaraciones que han sorprendido a todos EL NORTE Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:40

Después de varios años de silencio, Isabel Pantoja ha decidido a hablar y, además, por partida triple. A una entrevista en vivo y en directo en 'Sálvame diario', le siguió una nueva intervención en 'El Debate de GH' y, como no hay dos sin tres, la tonadillera volvió a llamar el pasado lunes, 24 de septiembre, al programa de la tarde de Telecinco para demostrar todo el cariño que profesa a su sobrina Anabel Pantoja, dándole fuerzas para poder soportar todo lo que se dice de la familia. Esa conversación, según apuntó el colaborador del programa Kiko Hernández, esconde mucho más ya que hay cinco minutos de charla que no han visto la luz, según recoge el portal 'Bekia'.

La conversación se produjo durante una publicidad. En ella, Anabel Pantoja habla con su tía y le pide insistentemente que no se pronuncie nunca más sobre Dulce, para no darle más minutos de televisión: «Yo no he hablado nada que ofenda a esa señora, al contrario. La he dejado divinamente», apuntó la cantante.

Isabel señaló que su intervención no tenía nada que ver con estar enfadada sino por la poca cobertura de la que dispone en Cantora: «Aquí no tenemos ni redes sociales, ni wifi. Yo eso lo tengo fuera, en otro lugar que no voy a contar». Estas palabras dieron a entender que, además de Cantora, también tiene una casa secreta en la que vive y de la que nadie tiene constancia de ella.

El momento más tenso de esa conversación se produjo cuando Kiko Hernández le preguntó por las declaraciones de Jorge Javier Vázquez en las que aseguró que él no tenía que pedirle perdón por nada la tonadillera. Fue el momento en el que Pantoja decidió despedirse de los colaboradores, dando a entender que su relación con el presentador está peor que nunca.