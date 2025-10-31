Sarah Ferguson es despedida de su trabajo en televisión La exduquesa de York ha perdido su puesto en la cadena británica ITV, mientras sigue viva la polémica por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Un nuevo revés ha sacudido por completo la carrera de Sarah Ferguson. La exduquesa de York, que había logrado ganarse un espacio en la programación diurna británica, ha sido despedida de la cadena ITV, donde colaboraba en los populares espacios 'This Morning y Loose Women'.

Según desvela el 'Daily Mail', la relación entre Ferguson y la cadena «ha llegado a su fin». Una fuente próxima al canal lo confirma con rotundidad: «Fergie no volverá a aparecer en la ITV, no hay nada previsto para ella». De acuerdo con el mismo informante, «trabajó mucho con la cadena durante un tiempo y siempre formó parte del grupo. De hecho, estaba muy involucrada en los planes de ITV, pero ya no».

El despido se produce en el momento en el que sigue en todo lo alto la grave crisis reputacional que la royal atraviesa desde que, a finales de septiembre, saliera a la luz un correo electrónico que mantuvo con Jeffrey Epstein en 2011. En aquel mensaje, la exesposa del Príncipe Andrés se refería al empresario, condenado por pedofilia y tráfico sexual de menores, como «un amigo fiel y supremo». La filtración del email no solo ha reavivado las sombras sobre su pasado, sino que ha provocado una cascada de consecuencias personales y profesionales: Ferguson ha perdido el respaldo de varias organizaciones benéficas y, ahora, también su trabajo en televisión.

«Siempre se depositaron grandes esperanzas en ella; apareció en 'This Morning' como presentadora invitada y colaboradora, así como en 'Loose Women'», señala una fuente de ITV citada por el mencionado medio. En su momento, Ferguson fue descrita como «la salvadora» de la franja matinal del canal, gracias a su estilo cercano y su conexión con el público. «Se llevó muy bien con las demás panelistas y aportó algo diferente», añadía recientemente un miembro del equipo de producción de 'Loose Women'.

Sin embargo, la polémica en torno a sus vínculos con Epstein ha resultado letal para su imagen. Durante estos últimos meses, Ferguson ha intentado justificarse, alegando que todo comenzó con «una llamada escalofriante, a lo Hannibal Lecter», del magnate estadounidense. Aun así, las explicaciones no han sido suficientes para contener el aluvión de críticas.

Expulsados de su mansión

Mientras intenta recomponerse profesionalmente, la madre de las princesas Eugenia y Beatriz se enfrenta a otro frente abierto: la situación residencial que comparte con su exmarido en Royal Lodge. Según diversas fuentes, el Rey Carlos III les ha pedido abandonar la mansión de 30 habitaciones que ocupan desde hace más de dos décadas sin pagar alquiler, ofreciéndoles como alternativa Frogmore Cottage, la antigua residencia del Príncipe Harry y Meghan Markle. Aunque Andrés rechazó en un primer momento la propuesta, la residencia ha vuelto a ponerse sobre la mesa como posible solución. También Adelaide Cottage, desocupada recientemente por los príncipes de Gales, figura entre las opciones consideradas.

A esta inestabilidad se suma otro golpe a la familia. El pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció oficialmente a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York, tras mantener una tensa reunión con el monarca. En el comunicado, el hermano de Carlos III admitía: «Tras una conversación con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real».