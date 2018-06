Sara Sálamo padece una enfermedad que le impediría ser madre Sara Sálamo. / Instagram La novia de Isco Alarcón se ha sincerado en una entrevista para 'Mujer Hoy' EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 17:33

La actriz Sara Sálamo ha realizado unas interesantes declaraciones a la revista 'Mujer Hoy'. La novia del futbolista del Real Madrid Isco Alarcón ha hablado sobre la enfermedad que padece. Es una de las patologías más dolorosas que puede sufrir una mujer. Se llama endometriosis, una enfermedad que le puede crear problemas en la fertilidad ya que causa fuertes dolores porque el endometrio crece fuera del útero, pero en caso de que se operara para solucionar este problema sus posibilidades de ser madre se verían reducidas de manera significativa.

Sobre su enfermedad, ha comentado: «Padezco endometriosis. Una enfermedad crónica que padecemos el quince por ciento de la población femenina, según tengo entendido, y de la que poco se habla. Consiste en la aparición de tejido del endometrio fuera del útero. Esto provoca mucho dolor, y además, una de las principales consecuencias es que puede producir infertilidad» y añadió que «de momento no podré, pero sí que tengo claro que quiero ser mamá joven».

La actriz también habló de otras posibilidades para ser madre: «La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable».