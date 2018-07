Sara Carbonero no tiene intención de regresar a la tele en breve Sara Carbonero. / Instagram La mujer de Iker Casillas confiesa haberse adaptado perfectamente a la vida en Oporto EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 14:19

Sara Carbonero no pudo faltar a la gala que organiza la revista 'Elle' para entregar su Premios Gourmet, que este año se ha realizado en la Embajada de Italia. La mujer de Iker Casillas se encuentra en España, aunque prontó regresará a Portugal: «Nos volvemos a Oporto, la pretemporada ha empezado y estaremos entre Oporto, los pueblos, Madrid... pero vamos a instalarnos en Oporto ya. Mañana mismo vuelvo».

En la entrevista que le ha realizado el portal 'Chance', la periodista habla de la eliminación de España en el Mundial de Rusia: «Da mucha pena, vi el partido y creo que sufrí como todos. No sé analizar los problemas pero creo que, como ha dicho Segio Ramos, más no se le puede pedir al equipo, se dejaron todo y en el fútbol influyen muchas cosas... No tuvimos suerte, otro año será».

Sobre la afición de sus hijos al fútbol, Sara insiste en que ella solo quiere que sean felices: «Lo decimos todas las mamás, pero que hagan lo que a ellos les haga felices. Si es el fútbol fenomenal, pero no tenemos especial interés. A Martín, hasta que no ha tenido 4 años, no le ha gustado y nunca nos hemos preocupado».

Sobre su vida en Oporto, Carbonero dice haberse adaptado fenomenalmente: «Estoy muy feliz, nuestra vida está allí, nuestra casa, el colegio... Ahora mismo, no estoy pensando volver a la tele».