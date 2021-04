Sara Carbonero desvela lo mal que lo pasó tras su segundo parto La presentadora ha contado un aspecto desconocido sobre su postpartos, durante una entrevista a Sara Sálamo en Radio Marca Sara Carbonero en su programa de Radio Marca 'Que siga el baile'.</p><p> / INSTAGRAM EL NORTE Jueves, 8 abril 2021, 12:55

Los seguidores de Sara Carbonero, gracias a su programa en Radio Marca 'Que siga el baile', están descubriendo aspectos de la presentadora ocultos hasta ahora. Cuando tiene que expresar algún tipo de sentimiento a través de las redes sociales suele tirar de frases o pasajes de libros con los que se siente identificada, o también publica letras de canciones que inspiran su día a día, pero es lo único a lo que se ha tenido alcance sobre ella en años.

Parece que la radio es un espacio en el que se siente como pez en el agua, se nota que está mucho más relajada y que ha empezado a dejar ese hermetismo a uno lado, una actitud que en general está gustando y mucho, sobre todo a sus seguidores en las redes sociales, que están descubriendo un poco más de su personalidad.

En sus entrevistas en la radio ha hablado de algunas cosas como la maternidad. Con la visita de la actriz Sara Sálamo hizo una confesión desconocida hasta la fecha. Carbonero adelantó que sus embarazos no fueron tan maravillosos como pudo parecer, es más, llegó a sentirse mal tras ser mamá y acabó con la autoestima muy baja. Fue en el momento en el que presentó a su hijo Lucas a los medios cuando se sintió mal e incómoda, por eso ha dicho: «Yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal y estaba horrorosa». y ha seguido diciendo: «Es algo que no viene en los libros, pero luego si profundizas el 90% de las mujeres se identifica contigo».

Por su parte, Sara Sálamo, sobre la maternidad, apuntaba: «Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad.