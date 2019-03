Sara Carbonero no descarta tener un tercer hijo con Iker Casillas La presentadora vive a caballo entre Madrid y Oporto EL NORTE Lunes, 11 marzo 2019, 11:55

Sara Carbonero vive a caballo entre Madrid y Oporto desde que se incorporara a su trabajo en la televisión. De momento va a probar hasta el verano con su nueva sección de deporte en Cuatro. «Está todo el mundo muy contento. Yo tenía dudas y di un poco de vueltas, pero me apetecía. Es donde estoy muy cómoda. El momento de volver a la redacción es como si no hubiera pasado el tiempo. No tengo al sensación de haber estado cuatro años fuera, conozco a todo el mundo, todo el mundo está en la misma silla... Eso me quita nervios», dijo a 'Loc'.

«Acabo de arrancar y muy bien no sé, pero intento faltar lo menos posible. Intento hacer la entrevista y volver en el mismo día. Luego, el viernes lo mismo: la edito muy temprano y vuelvo. Que haya empezado a trabajar, no significa que no quiera un tercer hijo».