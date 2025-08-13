Santi Rodríguez hace frente a su enfermedad con optimismo

El Norte Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:52 Comenta Compartir

Un viaje en tren marcó la vida de Santi Rodríguez. En el trayecto de una ruta, el actor conoció a una pareja de médicos, uno de ellos presidente del Colegio de Neumólogos, que le animaron a hacerse una revisión pulmonar después de que el humorista reconociera que había sido fumador y que sufría tos matutina frecuente. Dicho y hecho. Se realizó una espirometría, «una prueba sencilla, rápida e indolora», y el resultado fue que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). En ese momento, el actor desconocía por completo el significado de esas siglas, pero destaca ahora el valor de la detección precoz: «El diagnóstico no sólo mejora la calidad de vida, puede evitar complicaciones muy serias».

Esto obligó al actor a hacer cambios drásticos en su vida. Hace más de 10 años que dejó el tabaco, cuida su alimentación y realiza ejercicio con regularidad. Su rutina incluye el uso de un inhalador por la mañana y otro de rescate que siempre lleva consigo, pero insiste en que lleva «una vida normal» gracias al tratamiento y los hábitos saludables. Y siempre que puede, Santi aprovecha cada aparición pública para concienciar sobre la importancia de la prueba diagnóstica y anima a fumadores y exfumadores a consultar a su médico, incluso si no presentan síntomas. «Muchas veces no queremos saber la realidad, pero conocerla puede garantizar una vejez mejor, con más calidad. Si no te la haces, cuando quieras poner remedio, puede que ya sea tarde», recomienda.

Rodríguez, un ejemplo de optimismo, destaca que una buena actitud ante la vida es una pieza clave: «Me han enseñado a disfrutar desde que abro los ojos por la mañana. Soy muy positivo, convivo con mi enfermedad y sigo adelante». El actor recuerda otros problemas de salud superados, como un infarto y una enfermedad autoinmune, y apoya a personas que enfrentan situaciones similares, especialmente a través de iniciativas solidarias. «Ayudar a los demás me llena de energía positiva», afirma. Además, destaca que la EPOC es una patología infradiagnosticada, por lo que su testimonio contribuye a dar voz y visibilidad a millones de afectados en España.

Rodeado del cariño de su familia, su esposa y sus hijas en Jaén, y con una filosofía muy optimista, Santi Rodríguez demuestra cómo afrontar la enfermedad con humor, valentía y ganas de vivir puede ser el mejor ejemplo para la sociedad.