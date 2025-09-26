Santi Cañizares se casa con una joven a la que conoció en las redes sociales
El exportero ha anunciado que se casará, por tercera vez, el 14 de noviembre de Valencia
El Norte
Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:05
Santi Cañizares anunciaba a Juanma Castaño en el programa El Partido de COPE: «Ya se puede decir, venga, va. […] Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí».
El exportero, separado en dos ocasiones, contraerá matrimonio con Noemí, una joven catalana de Calella de Palafrugell que conoció hace cuatro meses. «Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», confiesa Santi, que ha señalado que conoció a su pareja a través de Internet «como todo el mundo se conoce hoy en día».
Esta noticia es sorprendente, ya que Cañizares acabó con su último amor solo un mes antes de conocer a Noemí, una ruptura que le provocó mucha tristeza y que le ha costado superar. La boda tendrá lugar el 14 de noviembre en Valencia, la ciudad de él. Santi ha tenido en total siete hijos, nacidos de sus dos matrimonios anteriores. Su primera esposa fue Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Posteriormente, tras su divorcio, en 2008, contrajo matrimonio con Mayte García, con quien tuvo cuatro: Sofía y los trillizos India, Martina y Santi, aunque este último tristemente falleció con cinco años en 2018 a causa de un tumor cerebral.
