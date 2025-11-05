Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de la Campanadas de Mediaset Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán las Campanadas en todos los canales de Atresmedia, mientras que RTVE todavía no ha desvelado quiénes serán los elegidos

Mediaset ha anunciado este martes, 4 de noviembre, que Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de las Campanadas 2025-2026. Así, el grupo audiovisual combina la presencia de un rostro vinculado a Telecinco, 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', y un perfil clave en las tardes de Cuatro, 'Lo sabe no lo sabe' para sustituir a Ion Aramendi y Blanca Romero.

La pareja será la encargada de despedir el año con los espectadores, todavía sin una localización anunciada.

Para Sandra Barneda no será la primera vez que despida el año ante miles de espectadores: en 2020 condujo las Campanadas junto a Christian Gálvez, entonces desde Gran Canaria. Y Xuso Jones también tiene experiencia en la noche más emotiva del año, al haber presentado la retransmisión en La 7, canal autonómico de Murcia, en 2020 y 2022 junto a Kika Frutos.

En una noche tan especial, tendrán que enfrentarse al tándem formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que presentarán las Campanadas en todos los canales de Atresmedia. Todavía es una incógnita quiénes serán los elegidos para tomarse las doce uvas en RTVE, aunque sí puede descartarse a David Broncano.

