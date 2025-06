Sandra Barneda desvela el buen momento que vive con su pareja, Pascalle Paerel

El Norte Viernes, 20 de junio 2025, 13:01 Comenta Compartir

Sandra Barneda, tras concluir 'Supervivientes 2025', ha hecho balance de la edición y, aunque siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos, ha abierto su corazón y se ha sincerado, ante las cámaras de Chance, sobre el gran momento que atraviesa junto a su novia, la bailarina holandesa Pascalle Paerel, con la que mantiene una discreta relación a distancia desde finales de 2022.

Previamente, la presentadora catalana ha dado su opinión sobre la última edición de 'Supervivientes': «Menuda edición, la verdad es que prometía, desde la primera gala, por cómo fue todo, pero es que ha sido vertiginoso. Yo creo que lo han dado todo, que ha sido un casting que no le ha faltado de nada, y eso el público lo habrá cogido. Yo siempre lo he dicho, es el reality bonito con el que todos nos soñamos...cosa es que tú vayas y te atrevas, pero que, hombre, tiene un punto muy épico, y creo que es el programa de la televisión».

Sobre el fenómeno Montoya, la presentadora ha hablado sobre si él es realmente así en la vida real: «No, no, es de intensidad dura. A mí me pasó una historia la primera vez que yo entré en la villa y le enseñé las primeras imágenes que se fue a la habitación y pensé, ¿qué es esto, no? Es un torbellino de persona. Sí, es así. Él gestiona las emociones de esta manera, de forma explosiva. Y es así, o sea, es imposible en la isla de las tentaciones simular nada, porque son tan fuertes las emociones y tan inesperadas que saca lo mejor y lo peor de ti. Y es imposible. Montoya es así.

Sobre cómo están ahora Montoya y Anita asegura que «no tengo ni idea, porque todavía no me ha dado tiempo hablar con ellos, pues no sé, eso también se lo voy a preguntar evidentemente en el debate de los finalistas y veremos cuál es su relación, ¿no? Al final ellos también tienen que sanar muchas cosas, han estado de isla en isla y tiro porque me toca, nunca mejor dicho, y creo que tienen que sopesar y reposar tod.