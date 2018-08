Sanchís, de vacaciones, se olvida de Belén Esteban Toño Sanchís se refresca con un tinto de verano en Cádiz. / Bekia El ex manager de la 'princesa del pueblo' disfruta de unas vacaciones en Cádiz mientras su mujer intenta negociar con la colaboradora de 'Sálvame' para pagar la deuda EL NORTE Lunes, 6 agosto 2018, 17:52

La felicidad se puede ver en el rostro de Toño Sanchís, relajado durante su estancia en Cádiz, a pesar de que una sentencia judicial le obliga a pagar 600.000 euros a Belén Esteban, como recoge la web de 'Bekia'. «Holaaaaa Cádiz, levantón pero feliz de verte #felizmiercoles», escribía en su cuenta de Instagram el ex manager de la 'princesa del pueblo', junto con una fotografía bebiéndose un tinto de verano en el paseo marítimo.

Sanchís, junto a su familia, está aprovechando sus vacaciones sin especular con los gastos que éstas le suponen, con suculentas comilonas en las tabernas de confianza, compras por el mercado de abastos, barbacoas con amigos en la casa que está a punto de perder... Incluso se ha permitido el lujo de dar un paseo con Kiko Matamoros en un descapotable: «De risas con @kikomatamoros muy buenas para la salud».

Pero mientras Toño Sanchís vive a fondo sus vacaciones, su mujer, Lorena Romera, intenta negociar con Belén Esteban el pago de la deuda. Según recoge la revista 'Corazón TVE', Lorena va a proponer el pago de más de medio millón euros de manera fraccionada. Pero la ex de Jesulín no va a pasar ni una y no acepta ningún tipo de acuerdo que no sea el pago íntegro de todo lo que le quitó Sanchís en su momento.