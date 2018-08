El salvador de la boda de Diego Matamoros Kiko Matamoros. / Telecinco Kiko Matamoros se defiende de las acusaciones de la madre de su hijo, Marián Flores EL NORTE Jueves, 9 agosto 2018, 12:14

El enfrentamiento entre la familia Matamoros se ha convertido en el tema polémico del verano después de la boda de Diego. Éste acusó a su padre de cobrar 16.000 euros por asistir a su enlace y sacarse una fotografía con su madre, Marián Flores.

Esta acusación ha provocado que la propia Marián Flores, ajena al mundo del corazón, haya roto su silencio en 'Sálvame'. «Nunca me planteé que fuera capaz de hacer eso. Sabemos que ha vendido esta imagen, me parece ya lo último que puedo oír que en una celebración se pueda llegar a especular con dinero por una imagen con su exmujer a la que ha dado caña durante 20 años».

Flores reconoce que durante la boda fue educada por respeto a sus cuatro hijos: «A una persona a la que ha tratado durante 20 años como me ha tratado a mí, no voy a darle un beso, fui muy educada, no había que montar ningún número y le tendí la mano».

La respuesta de Kiko Matamoros no se hizo esperar y en el mismo programa aseguró que juraba por su madre «que es absurdo. Mi hijo ha estado en situaciones más delicadas como para que le hubiera apoyado (Marián) y hubiera dado públicamente la cara por él, esto es un chiste... Dice que he estado 20 años machacándola, yo no sé dónde dice que la he podido machacar».

Kiko, como recoge 'Bekia', quiso cerrar la polémica también por el bien de sus hijos: «Voy a dejar las cosas aquí por respeto a mis hijos, a mis hijas fundamentalmente». Pero no pudo evitar mandar un recado a su hijo Diego: «Tendría que entender que mi presencia en la boda le salvó la exclusiva».