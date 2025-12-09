Salva Reina: «Todo el mundo tiene un pasado oscuro, yo también» El actor confesó en 'El Hormiguero' que llegó a ejercer de profesor de Educación Física y «estuve un par de añitos dando clase»

Salva Reina y Alejo Sauras acudían en calidad de invitados el pasado lunes a 'El Hormiguero' para presentar la tercera temporada de la serie 'Atasco', que se estrena en Prime Video el próximo 22 de diciembre. Con un reparto estelar de más de 30 actores, esta nueva entrega se sumerge en un atasco navideño donde ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

«Si alguien no conoce 'Atasco', ¿cómo la explicaríais?», les preguntó Pablo Motos: «Son pequeñas historias que pasan en un atasco. Cada uno en su movida y en su realidad. La mía es la de un padre de familia que está obsesionado con los chollos y las compras y acaba mal», explicó Reina.

El actor recordó que en una de sus escenas en 'Atasco' había un incendio, algo que no había preparado el equipo: «Sí, pasó de ficción a realidad», reconoció el invitado. «El incendio no tenía que haber sido tan grande, pero hicieron las pruebas previas con un árbol verde, fresco y, cuando se rodó, el árbol ya estaba seco y prendió muchísimo. Vinieron hasta los bomberos», añadió.

Profesor de gimnasia

A continuación, Motos recordó que, antes de dedicarse a la interpretación, Salva Reina fue profesor de Educación Física: «Sí, todo el mundo tiene un pasado oscuro y yo estudié INEF», confesó.

«Llegué a ejercer y estuve un par de añitos dando clase. Tenía 24 años, era imberbe, con esta vocecita, y cuando llegaba a la sala de profesores, siempre me preguntaban: ¿Quién es tu tutor?», apuntó entre risas.

Además, el conductor del programa de Antena 3 también comentó que antes de ser actor, Reina había trabajado como payaso: «Sí, de hecho, siempre llevo confeti en los bolsillos, porque nunca se sabe cuando hay algo que celebrar», admitió. A propósito del confetí: «Una vez volvía conduciendo una furgoneta y me paró la Guardia Civil. Me pidieron que pusiera todo lo que tenía en los bolsillos en el asiento y me salió todo el confeti disparado», concluyó.