Sale a la luz la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2025'

Lunes, 17 de febrero 2025

'Supervivientes 2025' está a punto de empezar y también los nombres de sus participantes. Los presentadores del reality, Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño, serán los maestros de ceremonias que guiarán a los protagonistas del concurso.

Pelayo Díaz es diseñador de moda y creador de contenido. Su trayectoria siempre ha estado relacionada con la moda: primero con su propio blog, Katelovesme, con el que fue uno de los primeros fashion bloggers, y luego con sus colaboraciones con importantes firmas como Alexander McQueen y Louis Vuitton. También ha lanzado sus propias colecciones y ahora se enfrenta a la mayor aventura de la televisión: «Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!».

También Makoke

Makoke, colaboradora de televisión y modelo, es la segunda concursante confirmada de 'Supervivientes 2025'. «¡Por fin!», exclama a la hora de contar la gran noticia. «Sí, este año seré concursante de 'Supervivientes 2025», dice.

«Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de 'Supervivientes 2025'». Además, la malagueña no esconde su ilusión por participar en este trepidante reality: «Y con muchas ganas».

Makoke es la menor de cinco hermanos y estuvo casada con Kiko Matamoros. Trabajó como modelo y comenzó su andadura en el mundo de la televisión en 1992, cuando fue fichada por Mediaset para trabajar como azafata en el 'Telecupón'. Después la hemos visto como colaboradora en 'GH VIP', 'Cámbiame VIP' y 'Viva la vida', además de participar con su hijo Javier Tudela en el reality '¡Vaya vacaciones!'.