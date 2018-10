Rumores de embarazo de Meghan Markle Meghan Markle con su abrigo azul. / Twitter Su 'look' para la boda de Eugenia de York ha levantado las alarmas en las redes sociales EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 19:38

La segunda 'royal wedding' del año sirvió para congregar a un buen número de invitados de lujo con sus estelares 'looks', entre los que se encontraba el de Cara Delevingne, tal y como recoge Cosmopolitan.

Pero no fue la modelo la que atrajo todas las miradas, sino Meghan Markle. Para la cita eligió un vestido azul marino, que cubría un abrigo a juego de Givenchy, que lucía abotonado en la parte de arriba.

El vestido ofrecía una silueta algo abultada que se dibujaba y cubría bajo el abrigo, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo por parte de varios usuarios de Twitter.

«¿Nadie más piensa que Meghan está embarazada?», «ya me imagino lo que Meghan esconde bajo el abrigo» o «estoy convencido de que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, está embarazada. Ese abrigo es muy bonito pero cuestionable», «Me he quedado levantada para ver el look de Meghan y ver si parecía embarazada. Lució un abrigo largo que no se quitó en la iglesia. ¿Está escondiendo algo?, se podía leer en la red social.