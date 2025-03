El rumor viral de Mason, hijo de Kourtney Kardashian: padre a los 15 años

El Norte Lunes, 3 de marzo 2025, 12:57 Comenta Compartir

La familia Kardashian siempre está regalando titulares. Ahora ha llegado uno nuevo que no ha dejado de sorprendernos y es que al hijo de Kourteney, Mason de 15 años, le han atribuido un hijo o al menos eso es lo que apunta el último rumor que se ha hecho viral en redes y que ha obligado a la supuesta abuela ha emitir un comunicado en la que ha mostrado su disgusto ante tal especulación.

Kourtney Kardashian acaba de compartir una declaración poco común en Instagram para afrontar las especulaciones sobre su hijo adolescente y aclarar de una vez por todas qué hay de cierto o no en lo que se dice de su hijo adolescente. «Rara vez abordo rumores o conspiraciones sobre mí o mi familia, pero esto es sobre mi hijo y me parece incorrecto dejar que alguien piense ni por un segundo que estas mentiras son remotamente ciertas. No lo son», escribió. Y zanjó con toda rotundidad: «Mason no tiene un hijo».

«Estas cuentas que se hacen pasar por él definitivamente no lo son. Son FALSAS. Mi hijo realmente valora su privacidad, y le pido a todos los medios que sean respetuosos: es un niño con sentimientos y una hermosa vida por delante. Por favor, dejen de difundir narrativas falsas y de contar mentiras. Y a todas las demás personas que hacen vídeos sobre mis hijos (quienes, por cierto, son menores de edad), por favor, deténganse y déjenlos en paz», concluyó Kourtney Kardashian.

Mason

Mason es uno de los pocos componentes de las Kardashian que permanece casi completamente en el anonimato y hace tiempo que ni siquiera aparece en el reality show de su famosa familia, 'The Kardashians'. Sin embargo, de vez en cuando aparece en fotos familiares, cosa inevitable por toda la exposición del clan, lo que ha generado un extraño furor en la red.

En mayo de 2024, Mason abrió su propia cuenta oficial de Instagram y compartió fotos raras de él mismo apareciendo como un adulto en la plataforma de redes sociales. En la primera publicación, subió una instantánea de él mismo posando al aire libre en un balcón con la cabeza gacha mientras usaba una gorra sobre su rostro, vistiendo una camiseta negra y pantalones holgados de color caqui. En una segunda instantánea, Mason estaba de espaldas a la cámara.

El joven recibió reacciones emotivas de sus tías Khloé Kardashian y Kim Kardashian en la sección de comentarios en respuesta a las fotos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», escribió Khloé, de 40 años, mientras Kim, de 44, agregó: «¡Realmente estás en Instagram!». Sin embargo, probablemente al chico no le haya gustado mucho la experiencia de Instagram, pues apenas tiene cinco publicaciones a pesar de poseer casi 900.000 seguidores.

Los consejos de su padre

El pasado enero, el padre de Mason, Scott Disick, habló sobre la vida amorosa de su hijo y compartió algunos consejos que le dio al hermano mayor cuando este apareció en el primer episodio del pódcast de Khloé, Khloé in Wonder Land. «Está empezando a gustarle mucho a las chicas. Y obviamente, a las chicas les gusta. Solo le dije: 'Sabes que es así, puedes hacer lo que quieras, solo no mientas y no manipules a ninguna chica'», explicó públicamente sin pudor alguno.

Disick agregó: «Si una chica te dice que tal vez quiera hacer algo contigo y tener sexo o lo que sea, si sabe que no estás en una relación con ella, no le digas que sí solo para obtener algo de ella». Y luego continuó contando que le ha dicho a su hijo que simplemente sea honesto con quien sea que esté. «La honestidad es la mejor política, pero en nuestros días, no era tan fácil», explicó.

Kourtney Kardashian también es madre de su hija Penelope y su hijo Reign, ambos hijos que comparte con su ex Disick. También tiene otro hijo, con el peculiar nombre de Rocky Thirteen, con su esposo Travis Barker.