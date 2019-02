Rose Leslie dejó de hablar a Kit Harington por contarle el final de 'Juego de Tronos' El actor que encarna a Jon Nieve en la serie desvela en una entrevista que su mujer estuvo tres días sin dirigirle la palabra EL NORTE Martes, 5 febrero 2019, 12:45

Se conocieron como Jon Nieve e Ygritte en 'Juego de Tronos' y, desde entonces, la pareja comparte su vida. Kit Harington ha concedido una entrevista a la emisora 'Kiss FM' en la que le han preguntado sobre el final de 'Juego de Tronos' y él ha contestado con una divertida anécdota.

El actor ha explicado que Rose Leslie le preguntó por el desenlace de la serie, y él respondió con naturalidad. Algo que no gustó a su pareja: «Le conté a mi esposa cómo terminó, y Rose no me habló durante unos tres días... ¡Y fue ella la que preguntó!».