Ana Rosa Quintana, de vacaciones en Ibiza Ana Rosa Quintana. / Instagram Antes de iniciar unos días de descanso en la isla Pituisa la presentadora reconoció que le encantaría ser abuela EL NORTE Martes, 3 julio 2018, 18:21

Después de una larga y exitosa temporada, Ana Rosa Quintana disfruta de sus vacaciones en Ibiza, acompañada de su marido Juan Muñoz. Nada más llegar a la isla Pituisa, la pareja se ha preparado para disfrutar de un día en alta mar. La presentadora subió a la embarcación que tenían preparada en el puerto de Ibiza ayudada por su marido. Ana Rosa optó para la ocasión por un mono corto de tejido vaquero, acompañado de un cinturón con estampado 'animal print', zuecos en color marrón y un bolso de playa a rayas, según informa el portal 'Chance'.

Antes de iniciar sus vacaciones, la presentadora reconoció que tenía muchas ganas de ser abuela: «Me encantaría ser abuela pero no me meto en esas cosas. Soy muy respetuosa y creo que las parejas tienen que hacer con su vida como lo que he hecho yo. Nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. He hecho siempre lo que me ha dado la gana así que con la libertad soy muy respetuosa».

Ana Rosa ha mostrado su satisfacción por la buena temporada que ha finalizado, a pesar del nombramiento y posterior dimisión como Ministro de Cultura y Deporte de su amigo Máxim Huerta: «Tras abandonar el cargo nos hemos mensajeado, no hemos hablado personalmente. Estará fastidiado, ¿cómo va a estar? Tiene que estar fastidiado porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Por la noche se acuesta escritor, se levanta ministro y a los dos días...».